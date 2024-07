Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα του Σάχσενρινγκ.

Η δράση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP ξεκίνησε στο Grand Prix Γερμανίας με το διάρκειας 45 λεπτών FP1. Οι κορυφαίοι αναβάτες του πλανήτη ξεχύθηκαν στην πίστα του Σάχσενρινγκ ώστε να πάρουν μια πρώτη γεύση από τη διαδρομή και παράλληλα να βρουν το σωστό στήσιμο για τις μοτοσικλέτες τους.

Ταχύτερος μετά το FP1 ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. O Ισπανός αναβάτης σημείωσε στο τέλος της διαδικασίας χρόνο 1:20,584 και ήταν κατά 0,150 δλ ταχύτερος του Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing. Οι δυο αναβάτες έδιναν μάχη με το χρονόμετρο καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου και μας έδωσαν μια πρώτη «γεύση» του τι να περιμένουμε στη συνέχεια του τριημέρου.

Στην 3η θέση ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες με τη μοναδική εργοστασιακή Aprilia, καθώς ο Αλέιξ Εσπαργκαρό αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το αγωνιστικό τριήμερο λόγω τραυματισμού. Ο Ισπανός είχε έντονους πόνους μετά από τις πτώσεις του στον προηγούμενο αγώνα στο Άσεν. Στην 4η θέση βρέθηκε ο Μιγκέλ Ολιβέρια της Trackhouse, ο οποίος είχε μια πολύ θετική πρώτη περίοδο δοκιμών.

Ακολούθησαν οι δύο αναβάτες της GasGas Tech3, Πέδρο Ακόστα και Αογκούστο Φερνάντεθ, οι οποίοι ξεπέρασαν τον Άλεξ Μάρκεθ. Στην 9η θέση της κατάταξης ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ο οποίος ήταν επτά δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον πρωτοπόρο Μαρτίν. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse.

Εκτός της πρώτης 10άδας ήταν οι δύο εργοστασιακοί αναβάτες της KTM, όπως επίσης και ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha. «Μουντό» ξεκίνημα στο τριήμερο είχαν και οι δύο αναβάτες της VR46.

Ακολουθούν στις 16:00 ώρα Ελλάδος οι χρονομετρημένες δοκιμές στο Σάχσενρινγκ. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική περίοδο καθώς η κατάταξη ορίζει τους αναβάτες που θα πάρουν μέρος στα Q1 και Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Αποτελέσματα FP1 Grand Prix Γερμανίας

Φωτογραφίες: Michelin/X