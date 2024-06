Περιχαρής με το αποτέλεσμα που πήρε στην Αυστρία ο Βρετανός οδηγός της Mercedes έπειτα από τη σύγκρουση των Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις.

Με επεισοδιακό τρόπο εξελίχθηκε η μάχη για τη νίκη στο Grand Prix Αυστρίας. Οι Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις είχαν σύγκρουση στη στροφή 3 του 64ου γύρου και τέθηκαν εκτός μάχης, με τον Βρετανό να εγκαταλείπει από τον αγώνα.

Έτσι ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes-AMG εκμεταλλεύτηκε το συμβάν των αντιπάλων του και έφτασε σε μια αναπάντεχη νίκη και δεύτερη της καριέρας του. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βρετανός δεν μπορούσε να πιστέψει το τι είχε συμβεί.

«Είναι τρομερό. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, κρατούσα την 3η θέση σε όλη τη διάρκειά του. Έβλεπε από τις οθόνες στην πίστα τη μάχη του Μαξ με τον Λάντο. Ήξερα πως ο Λάντο ήθελε πολύ να πάρει τη νίκη. Για να κερδίσεις πρέπει να είσαι στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή για να επωφεληθείς από τα προβλήματα των αντιπάλων σου. Αυτό κάναμε εμείς», ανέφερε.

Όσο για τον αγώνα του και τι έπρεπε να κάνει στην Αυστρία για να κερδίσει, ο Ράσελ ανέφερε: «Δεν πίστευα πόσο κοντά ήμουν στους Λάντο και Μαξ. Νομίζω κοντά στα 12 δευτερόλεπτα. Πάντα πιστεύεις ως οδηγός πως έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις. Η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και έχουμε μεγάλη πρόοδο από το ξεκίνημα της σεζόν. Έρχονται ακόμη περισσότερα».

He won't forget this race for a while... and nor will we! #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/daXNiEkmAq