Ο 23χρονος Φινλανδός κέρδισε τον αγώνα στον οποίο κλήθηκε να λάβει μέρος την τελευταία στιγμή, αντικαθιστώντας στην Toyota τον Οζιέ.

O Κάλε Ροβάνπερα κερδίζει στο WRC άσχετα από τις συνθήκες. Την περασμένη Δευτέρα δεν γνώριζε καν ότι θα λάμβανε μέρος στο Ράλλυ Πολωνίας και κλήθηκε από την Toyota Gazoo Racing να πάρει τη θέση του Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια των αναγνωρίσεων.

Into the final stages in Poland as we look to take strong Sunday points and secure 1-2 overall 🤞#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyPoland 🇵🇱 pic.twitter.com/lsZ5QL2Aa4