Ο Βρετανός οδηγός δεν ήταν χαρούμενος με τον τρόπο που διαχειρίστηκε τον Αγώνα Σπριντ στο Red Bull Ring και την απώλεια της νίκης.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Αυστρίας ήταν ένας από τους πιο θεαματικούς στη φετινή σεζόν. Ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε έναντι των δύο οδηγών της McLaren Racing, ωστόσο έπρεπε να δουλέψει σκληρά για να το καταφέρει.

Η βρετανική ομάδα ήταν και πάλι στο παιχνίδι της νίκης, όμως αρκέστηκε στο 2-3. Ο Λάντο Νόρις που τερμάτισε πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι, ήταν αυτός που απείλησε περισσότερο τον Φερστάπεν όμως δεν κατάφερε να τον κερδίσει. Μετά τον αγώνα των 23 γύρων στο Red Bull Ring, o Βρετανός εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος.

«Ήταν ένας καλός αγώνας, ειδικά με τον Μαξ στο ξεκίνημα. Ήταν διασκεδαστικός αγώνας. Υπήρχαν πράγματα που μπορούσα να κάνω καλύτερα στη μεταξύ μας μάχη. Ο ρυθμός μας ήταν καλός, ειδικά στο τέλος του αγώνα. Προσπάθησα να περάσω τον Όσκαρ αλλά δεν είχα την ταχύτητα που έπρεπε. Έχανα πολύ χρόνο στο δεύτερο κομμάτι με τον ακάθαρτο αέρα. Για τη McLaren ήταν ένας καλός αγώνας, μπράβο στον Όσκαρ για το βάθρο», είπε στον Άλεξ Βουρτς.

We'll take it. But hungry for more...



