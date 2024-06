O Βρετανός της McLaren πέρασε προσωρινά στην κορυφή, όμως στη συνέχεια έχασε και τη δεύτερη θέση.

Εκπληκτικός ήταν ο 5ος γύρος στον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Αυστρίας. Ο Λάντο Νόρις επιτέθηκε στον Μαξ Φερστάπεν και με τη βοήθεια του DRS πέρασε στην πρωτοπορία.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής δεν τα παράτησε και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επέστρεψε στην κορυφή. Μάλιστα ο Βρετανός της McLaren Racing έχασε και τη δεύτερη θέση από τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι.

Norris sends it on Verstappen and takes it! But Verstappen takes it back! And here comes Piastri!#AustrianGP pic.twitter.com/s9HT4WappN