Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing εμφανίστηκε χαλαρός και ανακουφισμένος μετά την κατάκτηση της sprint pole στο GP Αυστρίας.

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Αυστρίας για τον Μαξ Φερστάπεν. Έπειτα από την πρώτη θέση στο FP1, o Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing ήταν στην κορυφή της κατάταξης στις Κατατακτήριες Σπριντ και θα ξεκινήσει τον αυριανό αγώνα (1 μ.μ., ώρα Ελλάδας) από θέση ισχύος.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την κατάκτηση της sprint pole o Φερστάπεν μίλησε για τους τομείς που έπαιξαν ρόλο στην επίτευξη αυτού του αποτελέσματος: «Είναι πάντα πολύ ωραίο που βρίσκομαι στην πρώτη θέση μπροστά τους συμπατριώτες μου ουσιαστικά, είναι σαν τον εντός έδρας αγώνα μου. Ήταν μια πολύ καλή ημέρα η σημερινή. Μου άρεσε η οδήγηση του μονοθεσίου, αμέσως είχε καλή ισορροπία. Κάναμε μικροαλλαγές πριν τις κατατακτήριες σπριντ και όλα δούλεψαν όπως τα περιμέναμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε και είμαι χαρούμενος με τη σημερινή ημέρα».

ON POLE FOR SATURDAY'S SPRINT IN SPIELBERG 👏#AustrianGP 🇦🇹 || @Max33Verstappen pic.twitter.com/V67qLWZjeH