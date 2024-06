Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ταχύτερος στις κατατακτήριες για τον Αγώνα Σπριντ στο Σπίλμπεργκ, μπροστά από τον Λάντο Νόρις.

Οι κατατακτήριες δοκιμές για τον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Αυστρίας, του εντός έδρας αγώνα της Red Bull Racing δηλαδή, εξελίχθηκαν σε υπόθεση του Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ήταν ταχύτερος και στα τρία σκέλη και εξασφάλισε εκκίνηση από την πρώτη θέση το Σάββατο. Ο μοναδικός που τον πλησίασε ήταν ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, ο οποίος πήρε τη 2η θέση, μπροστά από τον ομόσταβλό του, Όσκαρ Πιάστρι.

Η ξεχωριστή περίοδος κατατακτήριων δοκιμών για το Σπριντ ξεκίνησε με πολύ καλό καιρό πάνω από το Red Bull Ring. Το πρώτο σκέλος είχε διάρκεια 12 λεπτών αλλά κανείς δεν βιάστηκε να βγει από το γκαράζ του. Τα πρώτα μονοθέσια έκαναν την εμφάνισή τους αφότου πέρασαν τα πρώτα τρία λεπτά της περιόδου, όλα με τα μεσαία (κίτρινα) ελαστικά της Pirelli, αφού αυτά είναι υποχρεωτικά σε SQ1 και SQ2.

Φέτος, με τα νέα κερμπ που εγκαταστάθηκαν στις εξόδους των στροφών, δεν είχαμε την πληθώρα από ακυρώσεις χρόνων όπως πέρυσι και τα πράγματα ήταν πιο «κανονικά». Υπήρχαν ωστόσο μερικά περιστατικά, κυρίως με τον Χάμιλτον, ο οποίος είδε δύο φορές το χρόνο του να ακυρώνεται, γιατί βγήκε στην αμμοπαγίδα, και χρειάστηκε να κάνει στο τέλος έναν «όλα για όλα» γύρο για να μπορέσει να περάσει στο SQ2.

Hamilton into the gravel 😮



He's running out of time to set a time in SQ1#F1Sprint #AustrianGP pic.twitter.com/0EFDG57cXy