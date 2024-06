O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη και μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Red Bull Ring.

Το Grand Prix Αυστρίας, το ενδέκατο φετινό αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1, ξεκίνησε με τη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών στo Red Bull Ring. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις 60 λεπτά στη διάθεσή τους ώστε να βρουν το κατάλληλο στήσιμο για τα μονοθέσιά τους και παράλληλα να μάθουν όλα τα μυστικά της διαδρομής. Επειδή στο τριήμερο έχουμε και Αγώνα Σπριντ το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα άλλα GP.

Ταχύτερος μετά τα 60 λεπτά του FP1 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός οδηγός, παρά τα προβλήματα αξιοπιστίας, σημείωσε στο τέλος της διαδικασίας το 1:05,685 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και πήρε την 1η θέση. Δεύτερος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, o oποίος βρέθηκε 0,276 δευτερόλεπτα πίσω από τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με την ιταλική ομάδα να έχει ένα υποτονικό ξεκίνημα στο αγωνιστικό τριήμερο.

🟢 GREEN LIGHT 🟢



Cars back on track... including Max Verstappen



Whatever the "engine fault" was, it's been fixed! 👍#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/g8wPZbQGHo — Formula 1 (@F1) June 28, 2024

Στην 4η θέση ήταν ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη SF-24 ενώ 5ος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ο πρώτος στην κατάταξη που δεν φόρεσε τη μαλακή γόμα ελαστικών και η επίδοσή του σημειώθηκε με φθαρμένη σκληρή γόμα ελαστικών της Pirelli. H γερμανική ομάδα έδειξε στο πρώτο μισό της διαδικασίας πως έχει εξαιρετική ταχύτητα.

Ο Έστεμπαν Οκόν της Alpine πήρε μια εξαιρετική 6η θέση μπροστά από τους Λανς Στρολ με Aston Martin και Τζορτζ Ράσελ με Mercedes. O Γιούκι Τσουνόντα έφερε την RB εντός 10άδας την οποία συμπλήρωσε ο Φερνάντο Αλόνσο.

Ο Λάντο Νόρις ήταν καθοδόν για έναν πολύ γρήγορο χρόνο με τη μαλακή γόμα ελαστικών όμως δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του. Ο Βρετανός έκανε λάθος στη στροφή 4 και βγήκε εκτός πίστας. Η McLaren έχει φέρει ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στην Αυστρία.

Time running out in FP1...



Norris on a flying lap locks up at Turn 4 and bails into the gravel 😮#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/sWmC4qUgvj — Formula 1 (@F1) June 28, 2024

Η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της στο 32ο λεπτό της διαδικασίας και η δράση διεκόπη. Ο Μαξ Φερστάπεν αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα και σταμάτησε στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού. Ωστόσο το πρόβλημα ήταν μικρό και ο Ολλανδός επέστρεψε γρήγορα στην πίστα.

Verstappen getting a helping hand from the marshals 👍



Looks all but certain that his FP1 is over 😖#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/ZNaSxjvw0r — Formula 1 (@F1) June 28, 2024

Η δράση συνεχίζεται στις 17:30 ώρα Ελλάδος με το Sprint Qualifying. Μην χάσετε το πρώτο από τα τέσσερα LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford στο τριήμερο από τις 17:15 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP1 GP Αυστρίας

Φωτογραφίες: Getty Images/Redbullcontentpool.com