O Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην εντυπωσιακή πίστα του Άσεν.

Το Grand Prix Ολλανδίας ξεκίνησε με το FP1 και σήμανε την επιστροφή στη δράση για το MotoGP έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων. Ομάδες και αναβάτες ρίχτηκαν στην πίστα του Άσεν στη διαδικασία των 45 λεπτών με τους πρωταγωνιστές να είναι οι συνήθεις ύποπτοι.

Ταχύτερος αναβάτης μετά το FP1 ήταν ο Πέκο Μπανάια της Ducati Corse. Στο τέλος της διαδικασίας ο Ιταλός αναβάτης σημείωσε το 1:32,301 και πήρε την 1η θέση, με μία επίδοση που είναι ακόμη μακριά από το απόλυτο ρεκόρ πίστας. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing, με τον Ισπανό να υπολείπεται του παγκόσμιου πρωταθλητή για μόλις 65 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τρίτος ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse, o οποίος έδειξε εξαιρετικά δείγματα ταχύτητας.

Τέταρτος ταχύτερος ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, οποίος έχανε όλη τη διαφορά στον τελευταίο τομέα της πίστας. Ακολούθησαν οι δύο εργοστασιακοί αναβάτες της Aprilia, με τον Μάβερικ Βινιάλες να είναι ταχύτερος του Αλέιξ Εσπαργκαρό.

Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο θα είχε τον ταχύτερο χρόνο αν δεν έβγαινε εκτός ορίων πίστας στη στροφή 17, ωστόσο ολοκλήρωσε στη 7η θέση. Ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν στην 8η θέση μπροστά από τον Μπραντ Μπίντερ, ενώ την πρώτη 10άσα συμπλήρωσε ο Χόρχε Μαρτίν. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας δεν ήταν ευχαριστημένος με την απόδοσή του, καθώς η διαφορά του από την κορυφή είναι προς ώρας στο μισό δευτερόλεπτο.

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές στην πίστα του Άσεν. Η κατάταξή της θα ορίσει ποιοι οδηγοί θα βρίσκονται στα Q1 και Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Αποτελέσματα FP1 GP Ολλανδίας

Φωτογραφίες: Ducati