Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε ότι υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο με τον Γάλλο οδηγό.

Η BWT Alpine F1 Team επιβεβαίωσε την πολυετή επέκταση του συμβολαίου του Πιέρ Γκασλί, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του Γάλλου οδηγού στην ομάδα τη σεζόν του 2025 και πέραν αυτής. Η απόφαση αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη της ομάδας στον Γκασλί, ο οποίος έχει ήδη αποδείξει την αξία του στην πίστα με σημαντικές επιδόσεις.

Ο Πιέρ Γκασλί, που βρίσκεται στη δεύτερη σεζόν του με την BWT Alpine F1 Team, έχει ήδη σημειώσει 140 εκκινήσεις στην Formula 1, προσφέροντας στην ομάδα την απαιτούμενη εμπειρία και δυναμική για την μελλοντική της ανάπτυξη. Στα 32 Grand Prix που έχει αγωνιστεί με την Alpine, ο Γκασλί έχει συγκεντρώσει 67 βαθμούς και έχει κατακτήσει δύο φορές την τρίτη θέση.

