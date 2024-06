Χωρίζουν οι δρόμοι της γαλλικής ομάδας με τον Έστεμπαν Οκόν στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν της Formula 1, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Η BWT Alpine F1 Team ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Έστεμπαν Οκόν στη Formula 1 μετά το τέλος του 2024. Το συμβόλαιο του Γάλλου με την ομάδα του Ένστον ολοκληρωνόταν στο τέλος της σεζόν και η γαλλική ομάδα επέλεξε να μην προχωρήσει στην ανανέωσή του.

Ο Οκόν έγινε μέλος της γαλλικής ομάδας το 2019 όταν ακόμη ονομαζόταν Renault F1. Το 2021, την πρώτη της σεζόν με την ονομασία Alpine F1 κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη του νίκη στο Grand Prix Ουγγαρίας, έπειτα από μία εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο 27χρονος κατέκτησε ακόμη δύο βάθρα στην καριέρα του. Το πρώτο ήταν στο Grand Prix Μπαχρέιν το 2020 και το δεύτερο στο Grand Prix Μονακό το 2023.

Esteban Ocon to leave Alpine at the end of the year.



