Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 και οδηγός της Mercedes-AMG έφυγε από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας έχοντας θέσει νέα ρεκόρ.

Το Grand Prix Ισπανίας του 2024 έμελλε να αποδειχθεί ο καλύτερος φετινός αγώνας του Λιούις Χάμιλτον στη Formula 1. O Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG ξεκίνησε από την 3η θέση κι έπειτα από 66 γύρους γεμάτους μάχες κατάφερε να τερματίσει τρίτος πίσω από τους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις.

Αυτή ήταν η πρώτη του φετινή παρουσία στο βάθρο και συνδυάστηκε με την επίτευξη ενός νέου ρεκόρ στη Formula 1. O Χάμιλτον έφτασε τις 18 συνεχόμενες σεζόν στις οποίες ανεβαίνει τουλάχιστον μία φορά στο βάθρο των νικητών. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα που δείχνει τη διάρκεια που οδηγεί σε κορυφαίο επίπεδο και δύσκολα μπορεί κάποιος να το επαναλάβει.

18 years of @LewisHamilton on the @F1 podium, powered by Mercedes 🚀 pic.twitter.com/SFBHGs8qUQ