Οι οδηγοί της Scuderia Ferrari πλήγωσαν ο ένας τον άλλο και δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν το βάθρο στον αγώνα της Formula 1 στη Βαρκελώνη.

Παρά το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων, η Scuderia Ferrari δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στο Grand Prix Ισπανίας. Τα δύο της μονοθέσια εκκίνησαν και τερμάτισαν στις θέσεις 5 και 6, δίχως να έχουν τη δυνατότητα να παλέψουν για το βάθρο.

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί αν οι οδηγοί της είχαν δουλέψει καλύτερα μεταξύ τους. Στα πρώτα στάδια του αγώνα ο Κάρλος Σάινθ προσπέρασε τον Σαρλ Λεκλέρ και προσπάθησε να επιτεθεί στους οδηγούς της Mercedes. Αυτό επηρέασε όλο τον αγώνα του Μονεγάσκου καθώς, όπως αποκάλυψε μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, αποκόμισε ζημιά.

Gave it a shot splitting strategies but we end the race where we started 🇪🇸 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/FIjk7uNE2T

«Είναι κρίμα αυτό που έγινε. Στην αρχή του αγώνα είχαμε οδηγία να προφυλάξουμε τα ελαστικά μας λόγω φθοράς. Η στροφή 14 προσφέρεται για να μην πιέσεις τα ελαστικά σου. Ο Κάρλος πίεσε πολύ στην τελευταία στροφή και γι’ αυτό έφτασε πολύ κοντά μου. Στη μάχη μας φρενάραμε στο ίδιο σημείο κι έπειτα πήρε την πρώτη στροφή σαν να μην υπήρχα εγώ εκεί. Αποκόμισα ζημιά στο εμπρός μέρος, έχασα αρκετή αεροδυναμική απόδοση. Χάσαμε χρόνο εκεί. Είναι κρίμα αλλά θα μιλήσουμε μεταξύ μας. Κατανοώ πως ήταν ο αγώνας της πατρίδας του και ήθελε να κάνει κάτι το αξιοσημείωτο, είναι και μία πολύ σημαντική στιγμή στην καριέρα του. Μάλλον δεν ήμουν το σωστό άτομο για να το κάνει αυτό», είπε ο Λεκλέρ στο Sky Sports.

O οδηγός της Ferrari είχε παρόμοια στρατηγική με τον Λάντο Νόρις και τερμάτισε κολλημένος πίσω από τον 4ο της κατάταξης, Τζορτζ Ράσελ. Δίχως τη ζημιά ενδεχομένως ο Λεκλέρ να ήταν μπροστά από τον Βρετανό και να πάλευε με τον Λιούις Χάμιλτον για την τελευταία θέση στο βάθρο.

Two more races comin' up in the next two weeks 👊#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/CXKJGyvPeE