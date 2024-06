Μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί μόλις εννέα αγώνες στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1, ωστόσο μόλις ένας οδηγός έχει το απόλυτο σε τερματισμούς εντός βαθμών.

Στη σημερινή της μορφή, η Formula 1 είναι ένα σπορ στο οποίο κυριαρχεί η αξιοπιστία. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, πιο πιθανό είναι ένας οδηγός να εγκαταλείψει λόγω ατυχήματος παρά μηχανικού προβλήματος.

Παρά τη ραγδαία μείωση σε μηχανικά προβλήματα, βλέπουμε συνεχώς διαφορετικά αποτελέσματα και οδηγούς να χάνουν πολύτιμους βαθμούς. Μάλιστα, μετά από μόλις εννέα Grand Prix στο 2024, μόνο ένας οδηγός έχει καταφέρει να βαθμολογηθεί σε όλα.

Όχι, δεν είναι ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Μαξ Φερστάπεν, αλλά ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. Έπειτα από το Grand Prix Καναδά είναι ο μοναδικός οδηγός του grid που δεν έχει τερματίσει εκτός της βαθμολογούμενης δεκάδας.

