24 Ώρες Λε Μαν – H Ferrari προηγείται σε έναν δραματικό και ανατρεπτικό αγώνα

Έπειτα από έξι ώρες ατελείωτης δράσης, η Ferrari διατηρεί τα ηνία στις 24 Ώρες Λε Μαν έχοντας ενώ ο Βαλεντίνο Ρόσι παλεύει για την πρωτοπορία στην LMGT3.

Οι 24 Ώρες Λε Μαν για το 2024 ξεκίνησαν για το 2024, με τις πρώτες έξι ώρες να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες όλων των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο αγώνας ξεκίνησε υπό στεγνές συνθήκες όμως γρήγορα τα πράγματα άλλαξαν σημαντικά με τη βροχή να «παίζει» τα δικά της παιχνίδια.

Αυτό ανακάτεψε σημαντικά την τράπουλα και η κατάταξη άλλαζε με κάθε πέρασμα, κυρίως στην κατηγορία Hypercar. Ορισμένες ομάδες όπως η Toyota, η Alpine και η Cadillac επέλεξαν τη λάθος στρατηγική, κρίνοντας λάθος τις συνθήκες και έχασαν σημαντικό χρόνο έναντι των αντιπάλων τους. Όλα αυτά ενώ ξεκίνησε και πάλι να βρέχει στο Λε Μαν.

Ακολουθήστε όλη τη δράση από τις 24 Ώρες Λε Μαν στο LIVE του gMotion by Gazzetta πατώντας εδώ.

