Η Toyota Gazoo Racing προηγείται στις ανατρεπτικές και δραματικές 24 Ώρες Λε Μαν, με τη δράση να περιορίζεται πίσω από τα Αυτοκίνητα Ασφαλείας λόγω καταιγίδας που πλήττει το Λε Μαν.

Πολλές φορές στο μηχανοκίνητο αθλητισμό έχουμε δει πως όταν ο καιρός είναι άστατος, μπορεί να δημιουργήσει πολύ ενδιαφέρουσες καταστάσεις και ανατρεπτικούς αγώνες. Αυτό δεν ισχύει τις τελευταίες ώρες στις 24 Ώρες Λε Μαν. Ο τέταρτος αγώνας του WEC στο 2024 βρίσκεται για πάνω από τρεις ώρες υπό καθεστώς Αυτοκινήτου Ασφαλείας λόγω σφοδρής καταιγίδας που πλήττει την περιοχή.

Η βροχή τις τελευταίες ώρες πέφτει ασταμάτητα και έχει διακόψει την κανονική ροή του αγώνα, καθώς η οδήγηση είναι αδύνατη. Το θετικό είναι πως αναμένεται να καλυτερέψουν οι συνθήκες το επόμενο χρονικό διάστημα.

Με 9 ώρες για το τέλος του αγώνα στην 1η θέση είναι το #8 Toyota των Μπρέντον Χάρτλεϊ, Ρίο Χιρακάβα και Σεμπαστιέν Μπουεμί. Το πλήρωμα είχε εκπληκτικό ρυθμό κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναρριχήθηκε εξαιρετικά και έχει μέχρι τώρα τα ηνία του αγώνα. Στη 2η θέση βρίσκεται η #6 Porsche των Αντρέ Λότερερ, Κέβιν Έστρε και Λόρενς Βανθούρ, οι οποίοι ανέκαμψαν κάνοντας τη μεγάλη επιστροφή τους στη μάχη για τη νίκη. Το πλήρωμα ήταν τόσο πίσω την τέταρτη ώρα του αγώνα που πάλευε να είναι εντός της πρώτης 15άδας. Στην 3η θέση βρίσκεται η #50 Ferrari 499P.

Οι διαφορές θα μηδενιστούν όταν αποχωρήσουν τα Αυτοκίνητα Ασφαλείας. Στον ίδιο γύρο με τον πρωτοπόρο του αγώνα βρίσκονται συνολικά 9 πρωτότυπα. Πέρα από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, στη μάχη της νίκης είναι τα εξής: #7 Toyota, #83 Ferrari, #38 Jota Porsche, #2 Cadillac, #51 Ferrari και #3 Cadillac.

