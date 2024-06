Η Porsche Penske Motorsport ήταν η ομάδα που πρωταγωνίστησε στις κατατακτήριες δοκιμές για τις 24 Ώρες Λε Μαν, τον τέταρτο αγώνα του WEC στο 2024.

Η μάχη για την πιο περιζήτητη, πιο λαμπρή pole position του μηχανοκίνητου αθλητισμού αποδείχθηκε καθηλωτική και μας κράτησε σε αγωνία μέχρι το φινάλε. Η διαδικασία της Hyperpole για τις 24 Ώρες Λε Μαν, τον τέταρτο αγώνα του WEC στο 2024, είχε διάρκεια 30 λεπτά και έθεσε τη σειρά εκκίνησης για τον μεγάλο αγώνα.

Ο Κέβιν Έστρε της Porsche Penske Motorsport ήταν ο οδηγός που έκλεψε την παράσταση με τη #6 Porsche 963. O Γάλλος σε… νεκρό χρόνο σημείωσε το 3:24,634 και έδωσε στη αμερικανογερμανική ομάδα την pole position έπειτα από μία τρομερή μάχη. Μάλιστα, κατάφερε να βρει στον τελευταίο του γύρο ένα δευτερόλεπτο σε απόδοση και μαζί με τους Λόρενς Βανθούρ και Αντρέ Λότερερ θα εκκινήσουν από θέση ισχύος τον αγώνα. Αυτή ήταν η πρώτη pole position της Porsche στην κορυφαία κατηγορία του Λε Μαν από το 2015.

Kevin Estre on pole for Porsche with #6!!



What a dramatic finish to our Hyperpole session at Le Mans!#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/eRcpMeyJ7w — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 13, 2024

Στη 2η θέση βρέθηκε η #2 Cadillac με τον Άλεξ Λιν στο τιμόνι του Hypercar της αμερικανικής ομάδας, με τον Βρετανό να μένει μόλις 0,148 δευτερόλεπτα πίσω από τη #6 Porsche. Ωστόσο το πρωτότυπο δεν θα εκκινήσει από αυτή τη θέση, καθώς έχει 5 θέσεις ποινής για ατύχημα που προκλήθηκε από τον έτερο οδηγό, Ερλ Μπάμπερ στον αγώνα του Σπα.

Αυτό φέρνει στη 2η θέση το #3 Cadillac V-Series.R με τον Σεμπαστιέν Μπουρντέ να κάνει έναν θαυμάσιο χρόνο που τον έφερε 0,182 δλ μακριά από την κορυφή. Ο Γάλλος έκανε μόλις δύο προσπάθειες και δεν βγήκε στο τέλος, όταν ή πίστα είχε περισσότερη πρόσφυση, λόγω έλλειψης καυσίμου.

"A fantastic lap, we'll see if it sticks"



A positive Cadillac Racing team radio after an impressive fastest lap time set by Sébastien Bourdais.#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/F3EG5HNOXN June 13, 2024

Στις θέσεις 4 και 5 στην Hyperpole συναντάμε τις δύο Ferrari 499P με το #51 πρωτότυπο αγωνιστικό να είναι μπροστά από το #50. Η ιταλική ομάδα έχασε μεγάλη ευκαιρία να παλέψει για την pole position, με τους οδηγούς της να κάνουν λάθη, όμως η κόκκινη σημαία στο μέσον της διαδικασίας επηρέασε την προσπάθειά της.

Εξαιρετική ήταν η επίδοση της Alpine η οποία με το #35 A524 πήρε την 6η θέση στη διαδικασία της Hyperpole. O Πολ Λουπ Σατάν ήταν μόλις 1 δευτερόλεπτο μακριά από την pole position. Η #15 BMW πήρε κατάταξη στην 7η θέση, καθώς οι χρόνοι του αγωνιστικού αυτοκινήτου διαγράφηκαν επειδή προκάλεσε κόκκινη σημαία στη διαδικασία. Την τέταρτη σειρά συμπληρώνει η #12 Porsche της Jota Sport, με το αγωνιστικό να μην παίρνει μέρος στη Hyperpole λόγω ατυχήματος στο FP2 της Τετάρτης.

#15 BMW Motorsport goes off at Indianapolis.



Session is red flagged with just 7:41 to go.#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/DlsLoDh3IC — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 13, 2024

Στην κατηγορία LMP2, η AO by TF ήταν η ομάδα που σημείωσε την ταχύτερη επίδοση και πήρε την pole position. O Λουί Ντελετράζ με το #14 Oreca 07 με το παρατσούκλι «Σπάικ ο Δράκος» κατέκτησε την pole position με χρόνο στο 3:33,217. Στη 2η θέση βρέθηκε το #28 πρωτότυπο αγωνιστικό της IDEC Sport ενώ την 3η θέση πήρε η Panis Racing με το #65 LMP2.

Στην κατηγορία LMGT3, η McLaren έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε την πρώτη της pole position στο Λε Μαν. Ο Μπρέντον Ιρίμπε στο τιμόνι της #70 McLaren 720S της Inception Racing με το 3:58,120 σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στην 30λεπτη διαδικασία και έδωσε στην ομάδα του την pole.

Στη 2η θέση βρέθηκε η #92 Porsche 911 GT3 της Manthey Pure RX που προηγείται στο πρωτάθλημα του WEC, με τη διαφορά από την κορυφή να είναι στα οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου. Από την 3η θέση θα εκκινήσει η #66 Ferrari 296 GT3 της JMW Motorsport.

Οι 24 Ώρες Λε Μαν θα ξεκινήσουν το Σάββατο, 15/6, στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Μπορείτε να ακολουθήσετε όλη τη δράση από το θρυλικό αγώνα στο LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 16:15 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα Hyperpole 24 Ώρες Λε Μαν

Φωτογραφίες: