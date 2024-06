Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG εμφανίστηκε ενθουσιασμένος για την απόδοση της ομάδας του κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Μόντρεαλ.

Στο Grand Prix Καναδά είδαμε ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο από τη Mercedes-AMG. Για πρώτη φορά στη σεζόν η γερμανική ομάδα ήταν σε θέση να διεκδικήσει νίκη, ενώ κατέκτησε την πρώτη της pole position και πήρε το πρώτο της βάθρο στη σεζόν.

Ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε 3ος μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον, στα καλύτερα φετινά τους αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα παίρνοντας τον έναν επιπλέον βαθμό.

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, παρά το γεγονός πως η ομάδα του δεν πήρε νίκη στον Καναδά, έμεινε εντυπωσιασμένος από την ταχύτητα της αναβαθμισμένης W15: «Στο FP3 ο Λιούις έκανε έναν αδιανόητο χρόνο κι έπειτα ο ρυθμός αγώνα του στην προσομοίωση που έκανε ήταν γαλαξιακός, είχε αστρονομική ταχύτητα. Είχαμε πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό όμως στις κατατακτήριες δοκιμές παρά το ότι ξεκινάμε δυνατά χάνουμε απόδοση μέχρι το τέλος. Μπορεί να είχαμε τελειοποιήσει την απόδοσή μας όμως το μονοθέσιο είχε πάρα πολύ καλό ρυθμό».

Επιπλέον μίλησε σχετικά με το κλίμα απογοήτευσης το οποίο επικρατούσε στο εσωτερικό της Mercedes μετά το πέσιμο της καρό σημαίας: «Όταν τερματίζουμε έναν αγώνα στις θέσεις 3 και 4 έπειτα από το κακό μας ξεκίνημα, τότε μπορώ να πω πως πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ήταν ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με τα προηγούμενα Grand Prix, ωστόσο και οι δύο οδηγοί μας είδαν πως είχαμε ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Είχαμε ορισμένα αρνητικά συναισθήματα επειδή μπορούσαμε να κερδίσουμε κι άλλες θέσεις. Αν όμως πριν το τριήμερο μας λέγατε να τερματίσουμε στις θέσεις 3 και 4 τότε θα το δεχόμασταν».

