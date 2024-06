Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG, παρά το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα δεν ήταν καθόλου χαρούμενος με την επίδοσή του.

Για πρώτη φορά στο 2024 η Mercedes-AMG είχε μονοθέσιο το οποίο ήταν ικανό να της δώσει νίκη. Η W15 E-Performance είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν και αυτό φάνηκε στο Grand Prix Καναδά.

Ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε στην 3η θέση και ο Λιούις Χάμιλτον ήταν 4ος. Αμφότεροι πήραν το καλύτερο φετινό τους αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός πως πολέμησε για μια θέση στο βάθρο, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εμφανίστηκε πολύ απογοητευμένος μετά τον τερματισμό.

«Είχα πολύ κακή απόδοση το τριήμερο στον Καναδά. Στις κατατακτήριες ήμουν αργός, έγιναν και ορισμένα άλλα πράγματα, αλλά κατηγορώ περισσότερο τον εαυτό μου. Την Κυριακή έκανα έναν από τους χειρότερους αγώνες μου. Πολλά λάθη, αλλά αν είχα κάνει καλύτερες κατατακτήριες δοκιμές θα ήμουν σε πολύ καλύτερη θέση. Πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή και πάλι», είπε ο Χάμιλτον στο Sky Sports.

Παρά το δύσκολο αγωνιστικό τριήμερο η αγωνιστική βελτίωση της Mercedes ήταν εμφανής. Ο Χάμιλτον, ο οποίος έκανε τον ταχύτερο γύρο στον Καναδά, αναγνωρίζει την πρόοδο της ομάδας του παρά το κακό τριήμερο: «Στα θετικά του αγώνα, θέλω να ευχαριστήσω όλους πίσω στο εργοστάσιο για την πρόοδο στο μονοθέσιο. Είναι ξεκάθαρο πως μπορούμε να δίνουμε πλέον μάχες. Αυτό είναι πολύ θετικό για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ξέρω πως έχουμε προγραμματίσει ορισμένες αναβαθμίσεις και η μάχη θα είναι κλειστή. Κάποια στιγμή θα πάρω καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό το τριήμερο το μονοθέσιο ήταν ικανό να κερδίσει, γι’ αυτό νιώθω τόσο άσχημα».

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Ισπανίας το τριήμερο 21-23 Ιουνίου στην πίστα της Βαρκελώνης, στην οποία είναι πολύ δυνατός ο Χάμιλτον.

