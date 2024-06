Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull επέστρεψαν στις νίκες στον πιο συναρπαστικό αγώνα της χρονιάς.

Το Grand Prix Καναδά, ο ένατος φετινός αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1, ήταν και ο πιο συναρπαστικός. Σε ένα grand prix που ξεκίνησε σε βρεγμένη πίστα και τερμάτισε σε στεγνή, με πάρα πολλά συμβάντα και αλλαγές θέσεων, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο μεγάλος νικητής, παίρνοντας την 6η φετινή του νίκη. Ο πρωταθλητής με τη Red Bull δεν κυριάρχησε αλλά ήταν γρήγορος όπου και όταν χρειάστηκε για να εξασφαλίσει μια νίκη που τον ξαναφέρνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, ο οποίος σε κάποιο σημείο του αγώνα έδειχνε το μεγάλο φαβορί για τη νίκη. Ο poleman Τζορτζ Ράσελ με την αναγεννημένη Mercedes πήρε μετά από μάχες την 3η θέση. Απίστευτα κακός αγώνας για τη Ferrari, με τα δύο μονοθέσια να εγκαταλείπουν ενώ βρίσκονταν εκτός βαθμών.

Εκκίνηση

Η βροχή που δεν ήρθε το Σάββατο στις κατατακτήριες δοκιμές, έπεσε δυνατά την Κυριακή στο Μόντρεαλ. Έτσι, παρότι την ώρα που τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση απλώς ψιχάλιζε ελαφρά, η πίστα ήταν αρκετά βρεγμένη για να αναγκάσει όλους σχεδόν τους οδηγούς να βάλουν στα μονοθέσιά τους τα ενδιάμεσα (πράσινα) ελαστικά της Pirelli, με μοναδικές εξαιρέσεις τους δύο οδηγούς της Haas, που ξεκίνησαν με τα βρόχινα (μπλε). Από τα 20 μονοθέσια, τα 18 βρίσκονταν στο grid ενώ οι δύο Sauber ξεκίνησαν από το pit lane.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, οι οδηγοί ξεκίνησαν πολύ προσεκτικά και και οι πρώτοι τέσσερις κράτησαν τις θέσεις τους, όπως τις είχαν πάρει στις κατατακτήριες, δηλαδή Ράσελ, Φερστάπεν, Νόρις, Πιάστρι. Πιο πίσω, ο Αλόνσο πέρασε τον Ρικάρντο και ανέβηκε 5ος, κάτι που έκανε και ο Χάμιλτον και πήρε την 6η θέση.

Το μικρό θαύμα της Haas

Ενώ όλοι πάλευαν να βρουν την πρόσφυση με τα ενδιάμεσα ελαστικά, ο Κέβιν Μάγκνουσεν και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με τα βρόχινα περτούσαν. Ιδιαίτερα ο Μάγκνουσεν, περνούσε το ένα μονοθέσιο μετά το άλλο και ανέβαινε διαρκώς θέσεις, για να φτάσει μάλιστα, προτού συμπληρωθεί ο 5ος γύρος, τους πρωτπόρους.

Τόσο ο Μάγκνουσεν όσο και ο Χούλεκνμπεργκ στους πρώτους γύρους του αγώνα είχαν ήδη κερδίσει από 10 θέσεις ο καθένας και απειλούσαν να ανέβουν κι άλλο. Ο Δανός είχε φτάσει πίσω από τον Νόρις και ο Γερμανός πίεζε ασφυκτικά τον Λούις Χάμιλτον, που βρισκόταν στην 7η θέση.

Όλα τα ωραία τελειώνουν

Όσο η πίστα στέγνωνε, με το πέρασμα των γύρων, το πλεονέκτημα των βρόχινων ελαστικών εξαφανιζόταν και τα ενδιάμεσα γίνονταν όλο και πιο γρήγορα. Έτσι, ο Μάγκνουσεν μπήκε στα στα pit για να βάλει τα ενδιάμεσα ελαστικά αλλά η ομάδα του δεν ήταν έτοιμη και το pit stop ήταν πολύ μεγαλύτερο από ότι θα έπρεπε, ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τη σκληρή δουλειά του Δανού.

Από τους πρώτους γύρους του αγώνα ο Σαρλ Λεκλέρ αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα με τον κινητήρα της Ferrari, που τον έκανε να χάνει ταχύτητα στις ευθείες και -το σπουδαιότερο- να μην μπορεί να προσπεράσει. Έτσι, ο Μονεγάσκος έμενε κολλημένος πίσω από τον Στρολ, στη 10η θέση, και μπροστά από τον Τσουνόντα. Ο Σάινθ είχε χάσει αρκετές θέσει στο ξεκίνημα του αγώνα και βρισκόταν στη 13η θέση.

Η επίθεση του Φερστάπεν

Όσο η πίστα συνέχιζε να στεγνώνει, ο Μαξ Φερστάπεν ανέβασε το ρυθμό του και άρχισε να πιέζει τον Τζορτζ Ράσελ για την πρώτη θέση. Ταχύτερος και από τους δύο σε εκείνι το σημείο όμως ήταν ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, ο οποίος είχε μείνει σχεδόν 10 δευτερόλεπτα πίσω και πάλευε να μειώσει τη διαφορά και να μπει στο παιχνίδι της νίκης. Ταυτόχρονα, ο Ρικάρντο μάθαινε ότι πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων για άκυρη εκκίνηση.

Ενώ συνέβαιναν αυτά, η επικοινωνία των ομάδων με τους οδηγούς τους πέρασε στο προσκήνιο, καθώς έφτανε η πληροφορία ότι προβλεπόταν ελαφριά βροχή λίγο αργότερα. Η ισορροπία ήταν πολύ λεπτή σε εκείνο το σημείο, καθώς τα ενδιάμεσα ελαστικά είχαν αρχίσει να φθείρονται και κανείς δεν ήθελε να τα αλλάξει αν επρόκειτο να βρέξει ξανά αργότερα.

H προέλαση του Νόρις

Ο Φερστάπεν στην προσπάθειά του να πιέσει δεν απέφυγε ένα μικρό λάθος, κάτι που άνοιξε τη διαφορά του από τον Ράσελ αλλά κυρίως επέτρεψε στον Νόρις να τον φτάσει. Μέσα στο διάστημα ενός γύρου, ο Φερστάπεν μετατράπηκε από θηρευτή σε θήραμα, καθώς ο Λάντο Νόρις τον απειλούσε άμεσα με προσπέραση. Ο Νόρις με τη βοήθεια του DRS κατάφερε να περάσει και έβαλε στο στόχαστρο τον Τζορτζ Ράσελ.

Ο Νόρις ήταν πολύ γρήγορος και πολύ γρήγορα έφτασε και πέρασε και τον Ράσελ, για να πάρει την πρωτοπορία του αγώνα. Ο Ράσελ μάλιστα στην προσπάθειά του να αμυνθεί έχασε τα φρένα στο σικέιν και λίγο αργότερα έχασε και τη 2η θέση, αφού τον πέρασε και ο Φερστάπεν.

Οι McLaren πετούσαν και ο Νόρις αμέσως έφτιαξε μεγάλη διαφορά από τον Φερστάπεν, ο οποίος με τη σειρά του απομακρυνόταν σιγά-σιγά από τον Ράσελ. Ο Βρετανός της Mercedes είχε πλέον να ανησυχεί για τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος τον είχε φτάσει και ετοιμαζόταν να τον περάσει. Η τετράδα της κορυφής είχε απομακρυνθεί κατά πολύ από τον Αλόνσο που ακολουθούσε, με τον Ισπανό να κρατά με επιτυχία πίσω του τον Χάμιλτον.

Αυτοκίνητο Ασφαλείας

Ενώ ο Νόρις είχε εξαφανιστεί στον ορίζοντα, ο Λόγκαν Σάρτζεντ είχε έξοδο και το μονοθέσιο της Williams έμεινε ακινητοποιημένο στη μέση της πίστας. Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του και οι Φερστάπεν , Ράσελ και Πιάστρι βούτηξαν στα pit για να αλλάξουν ελαστικά, σε φρέσκα ενδιάμεσα, ενώ ο Νόρις έκανε άλλον ένα γύρο. Αυτό έφερε στην κορυφή ξανά τον Φερστάπεν, τον Ράσελ στη 2η θέση και ο Νόρις επέστρεψε στην πίστα στην 3η θέση. Το SC που χάρισε τη νίκη στον Νόρις στο Μαϊάμι, ίσως να του τη στερούσε στον Καναδά.

Στα pit stop που έγιναν υπό το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, ο Χάμιλτον κατάφερε να περάσει μπροστά από τον Αλόνσο. Ο Τσουνόντα δεν μπήκε για αλλαγή ελαστικών και είχε την 7η θέση, μπροστά από τον Στρολ. Ο Οκόν επίσης δεν έκανε pit stop και και ήταν 9ος, μπροστά από τον Ρικάρντο, που έκλεινε τη 10άδα μετά την ποινή.

Ο καταστροφικός αγώνας της Ferrari γινόταν όλο και χειρότερος. Όταν ο Λεκλέρ σταμάτησε στο box για να αλλάξει ελαστικά ο κινητήρας έσβησε και χρειάστηκε να τον επανεκκινήσουν. Ο Μονεγάσκος τότε έβαλε σκληρά σλικ ελαστικά, επιλέγοντας μια ακραία στρατηγική, γνωρίζοντας ότι δεν είχε ελπίδες για κάτι καλύτερο, έχοντας πέσει στην τελευταία θέση.

Επανεκκίνηση και βροχή

Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έφυγε από την πίστα λίγους γύρους αργότερα και σχεδόν ταυτόχρονα η βροχή ξεκίνησε να πέφτει ξανά. Ο Φερστάπεν είναι ως γνωστόν μετρ στις επανεκκινήσεις και δεν είχε πρόβλημα να διατηρήσει την πρώτη θέση από τον Ράσελ, ο οποίος επίσης δεν απειλήθηκε από τον Νόρις.

Ο Άλεξ Άλπον έκανε μια τρομερή κίνηση και προσπέρασε ταυτόχρονα τους Ρικάρντο και Οκόν για να ανέβει στην 9η θέση. Κι αν νομίζατε ότι για τη Ferrari τα πράγματα δεν γίνονταν χειρότερα, κάνατε λάθος. Ο Λεκλέρ με πάρα πολύ αργό ρυθμό επέστρεψε στα pit για να βγάλει τα σλικ, πέφτοντας ακόμα πιο πίσω στην τελευταία θέση, ενώ ο Σάινθ βρισκόταν μόλις στη 13η θέση και είχε μάλιστα και μια επαφή, που έκανε ζημιά στην εμπρός πτέρυγα της SF-24.

Η βροχή κράτησε πολύ λίγο και έπειτα από λίγους γύρους, η στεγνή γραμμή άρχισε πάλι να σχηματίζεται στην πίστα. Αυτήν τη φορά όμως ο Μαξ Φερστάπεν κρατούσε την πρώτη θέση και λίγο-λίγο απομακρυνόταν από τον Ράσελ. Ο Νόρις στην 3η θέση ήταν εκείνος που πίεζε τον Βρετανό, ενώ και ο Πιάστρι βρισκόταν κοντά. Ο Αυστραλός όμως δεχόταν μεγάλη πίεση από τον Χάμιλτον.

Η ώρα των slick

Συμπληρώνοντας τους 40 από τους 70 γύρους, ο Πιέρ Γκασλί της Alpine έκανε την πρώτη κίνηση και μπήκε στα pit για να βάλει slick ελαστικά. Η πίστα δεν ήταν ακόμα στην κατάλληλη κατάσταση, αλλά στέγνωνε γρήγορα και ο Γάλλος έλπίζε να πάρει το πλεονέκτημα αργότερα. Σε εκείνο το σημείο ολοκληρώθηκε και η ταλαιπωρία του Σαρλ Λεκλέρ, με τον Μονεγάσκο να μπαίνει στο γκαράζ του και να εγκαταλείπει.

Η κίνηση του Γκασλί δεν πέρασε απαρατήρητη και ο Χάμιλτον ακολούθησε το παράδειγμά του ένα γύρο αργότερα. Αυτό έδωσε το σύνθημα και στους υπόλοιπους, με το pit lane να γίνεται στους επόμενους γύρους το πιο πολυσύχναστο σημείο της πίστας.

Ταυτόχρονα, οι Ράσελ και Νόρις έδιναν σκληρή μάχη για τη 2η θέση. Ο Ράσελ μπήκε για αλλαγή ελαστικών αλλά ο Νόρις έμεινε στην πίστα για άλλον έναν γύρο. Ο Βρετανός της McLaren ήταν ο τελευταίος που μπήκε για να αλλάξει σε slick ελαστικά και όταν επέστρεψε στην πίστα βρέθηκε στη 2η θέση, πίσω από τον Φερστάπεν, με διαφορά λίγο πάνω από 3 δευτερόλεπτα.

Το πρόβλημα του Νόρις ήταν ότι τα ελαστικά του δεν ήταν στην κατάλληλη θερμοκρασία μετά το pit stop και έτσι αμέσως δέχτηκε πίεση από τον Ράσελ, ο οποίος είχε κάνει την αλλαγή του νωρίτερα. Ο Ράσελ το εκμεταλλεύτηκε και πέρασε σχετικά εύκολα τον συμπατριώτη του, για να ανέβει ξανά στη 2η θέση.

Blink and you miss it

Ο Νόρις δεν το έβαλε κάτω και έμεινε κολλημένος πίσω από τον Ράσελ, ασκώντας ασφυκτική πίεση στον οδηγό της Mercedes. Η πίεση έφερε αποτέλεσμα και ο Ράσελ έκανε ένα μικρό λάθος, το οποίο ο Νόρις εκμεταλλεύτηκε αμέσως και ξαναπέρασε στη 2η θέση.

Η μάχη αυτή βοήθησε πιο πολύ από όλους τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος άνοιξε τη διαφορά του από τον δεύτερο, που πλέον ήταν ο Νόρις, σε πάνω από 5 δευτερόλεπτα και έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα. Η Red Bull του Ολλανδού ήταν η μοναδική που συνέχιζε τον αγώνα, αφού ο Πέρεζ εγκατέλειψε με ζημιά στην πίσω πτέρυγα έπειτα από έξοδο.

Μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό των συμβάντων, δεν θα μπορούσε να λείπει και (άλλο ένα) Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Ο Κάρλος Σάινθ έχασε τον έλεγχο της Ferrari του και έκανε τετακέ. Ο Άλμπον που ακολουθούσε δεν μπορούσε να αποφύγει το ακυβέρνητο μονοθέσιο και η επακόλουθη σύγκρουση άφησε τη Williams ακινητοποιημένη στην άκρη της πίστας. Έτσι, το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έπρεπε να βγει στην πίστα. Μετά το συμβάν εγκατέλειψε και ο Σάινθ, ολοκληρώνοντας το δράμα της Ferrari.

Επανεκκίνηση Νο 2 και μάχη βάθρου

Μόλις το Αυτοκίνητο Ασφαλείας εμφανίστηκε στην πίστα, και οι δύο Mercedes μπήκαν στα pit για να αλλάξουν σε φρέσκα ελαστικά – μεσαία για τον Ράσελ και σκληρά για τον Χάμιλτον. Αυτό τους έριξε πίσω από τις McLaren και ανέβασε τον Πιάστρι στην 3η θέση. Το τελευταίο κομμάτι του αγώνα θα ήταν ένα σπριντ 12 γύρων.

Για άλλη μία φορά, ο Φερστάπεν έκανε ιδανική επανεκκίνηση και αμέσως απομακρύνθηκε από τον Νόρις, ανοίγοντας διαφορά σχεδόν 2 δευτερολέπτων μέσα σε ένα γύρο και βγαίνοντας εκτός ακτίνας DRS. Οι δύο McLaren ακολούθησαν σε παράταξη, δουλεύοντας ομαδικά για να μην κινδυνεύσουν από τις Mercedes πίσω τους.

Ο Ράσελ έκανε την επίθεσή του αλλά ο Πιάστρι αμύνθηκε με πάθος και την απέκρουσε. Οι δυο τους πάλεψαν τροχό με τροχό στο σικέιν και ο Ράσελ αναγκάστηκε να βγει για λίγο εκτός πίστας. Ο Πιάστρι κράτησε την 3η θέση ενώ ο Ράσελ είδε τον Χάμιλτον να τον προσπερνά και έπεσε στην 5η θέση. Ο Λούις Χάμιλτον πίσω από τον Πιάστρι έδειξε την ικανότητα και την εμπειρία του και με τη βοήθεια του DRS πέρασε τον Αυστραλό για να πάρει την 3η θέση. Αυτό έδωσε το σύνθημα στον Ράσελ, που αμέσως μετά πέρασε κι αυτός και ανέβηκε 4ος, ρίχνοντας τον Πιάστρι στην 5η θέση.

Απέμεναν τρεις γύροι για τον τερματισμό και ο Νόρις ήταν 3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Χάμιλτον και αισθανόταν ασφαλής. Ο Χάμιλτον άλλωστε έπρεπε να προσέχει τους καθρέφτες του, αφού ο Ράσελ τον είχε φτάσε και τον πίεζε. Σε εκείνο το σημείο ο Τσουνόντα έχασε τον έλεγχο της RB και έπεσε εκτός βαθμών, καταφέρνοντας ωστόσο να συνεχίσει.

Η τελευταία μάχη ήταν ανάμεσα στον Ράσελ και τον Χάμιλτον, με τον Ράσελ να καταφέρνει να περάσει τελικά και να παίρνει την 3η θέση, πίσω από τον μεγάλο νικητή Μαξ Φερστάπεν και τον Λάντο Νόρις που ήταν δεύτερος. Ο Χάμιλτον τερμάτισε στην 4η θέση και ακολούθησαν οι Πιάστρι, Αλόνσο, Στρολ, Ρικάρντο, Γκασλί και Οκόν.

Επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 21-23 Ιουνίου, το Grand Prix Ισπανίας στη Βαρκελώνη.

