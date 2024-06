Θα μπορούσε η βρετανική ομάδα να πάρει τη νίκη στον αγώνα του Μόντρεαλ ή ήταν καταδικασμένη να χάσει; Τι δείχνουν τα στοιχεία…

Το Grand Prix Καναδά ήταν ο καλύτερος αγώνας που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Οι 70 γύροι τα είχαν όλα, από εκπλήξεις στη βροχή, ανατροπές στη στρατηγική και δράμα για κορυφαίους συνδυασμούς. Επιπλέον οι μάχες για τις κορυφαίες θέσεις κράτησαν μέχρι και τον τελευταίο γύρο.

Νικητής του αγώνα ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος έφτασε τις 6 νίκες στη σεζόν και 60 στην καριέρα του. Αναμφίβολα ήταν μια από τις δυσκολότερες νίκες της καριέρας του, την οποία απόλαυσε. Έπρεπε όμως να είναι αλάνθαστος, να έχει σωστή στρατηγική και την τύχη με το μέρος του.

To Αυτοκίνητο Ασφαλείας που άλλαξε τον αγώνα

Στον 25ο γύρο του αγώνα ο Λόγκαν Σάρτζεντ είχε επαφή με τον τοίχο στην έξοδο της στροφής 4 και σταμάτησε στην άκρη της πίστας με ζημιά στο μονοθέσιό του. Εκείνη τη στιγμή ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν στην 1η θέση με διαφορά 11 δευτερολέπτων από τον 2ο Μαξ Φερστάπεν.

LAP 22/70



Lando says see ya, George 👋



NORRIS LEADS THE CANADIAN GRAND PRIX #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/ppo5STkqEK — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Από τη στιγμή που εμφανίστηκε η κίτρινη σημαία μέχρι να δοθεί εντολή να βγει το Αυτοκίνητο Ασφαλείας στην πίστα πέρασαν 45 δευτερόλεπτα. Αυτό αποδείχθηκε κρίσιμο καθώς ο Νόρις φρέναρε για τις στροφές 13-14 τη στιγμή που η Διεύθυνση Αγώνα έθεσε τον αγώνα υπό καθεστώς Αυτοκινήτου Ασφαλείας και δεν πρόλαβε να μπει στα pits.

LAP 27/70



Norris pits under the Safety Car but loses the lead to Verstappen and ends up behind Russell too #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/BCAsbwvZwU — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Όπως είναι λογικό οι αντίπαλοί του μπήκαν αμέσως για αλλαγή ελαστικών κι εκείνος ακολούθησε ένα γύρο μετά χάνοντας δύο θέσεις. Σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα αναφέρθηκε στο γεγονός πως το Αυτοκίνητο Ασφαλείας τον βοήθησε στη νίκη του στο Μαϊάμι κι εδώ όχι. Ωστόσο αν το σημείο που βγήκε στην πίστα ήταν λάθος στο Μαϊάμι, τότε δεν σημαίνει πως διορθώνεται το λάθος με ένα ακόμα λάθος, διότι η εικόνα του αγώνα άλλαξε σε τεράστιο βαθμό.

«Έπρεπε να κερδίσουμε σήμερα, είναι τόσο απλό. Ως ομάδα δεν κάναμε καλή δουλειά. Δεν μπήκαμε όταν έπρεπε και κολλήσαμε πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Δεν πιστεύω πως ήταν θέμα τύχης η ατυχίας. Δεν πιστεύω πως ήταν το ίδιο πράγμα με το Μαϊάμι. Πήραμε τη λάθος απόφαση. Φταίω εγώ, φταίει η ομάδα και θα συζητήσουμε γιατί πήγε στραβά ο αγώνας μας. Έπρεπε να κερδίσουμε και είναι εκνευριστικό γιατί ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε», ήταν τα λόγια του Νόρις στη συνέντευξη Τύπου μετά το Grand Prix Καναδά.

LAP 28/70



⚠️ @astonmartin SAFETY CAR still on track ⚠️



Verstappen leads, Russell is second, Norris is third#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/TPPZrTyi8H — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Η οπτική της Red Bull Racing

Στο δεύτερο μισό του αγώνα, η πίστα του Μόντρεαλ άρχισε να στεγνώνει πολύ γρήγορα και ήταν θέμα χρόνου να δούμε αλλαγές ελαστικών για στεγνό οδόστρωμα. Την αρχή την έκανε η Mercedes-AMG με τον Λιούις Χάμιλτον κι αργότερα ακολούθησαν και οι υπόλοιποι.

Ο Φερστάπεν μπήκε για αλλαγή ελαστικών στη μεσαία γόμα στον 45ο γύρο και ο Νόρις έμεινε στην πίστα με τα ενδιάμεσα ελαστικά. Η McLaren δεν κάλεσε αμέσως στα pits τον Βρετανό αλλά τον άφησε δύο παραπάνω γύρους στην πίστα. Όταν μπήκε για αλλαγή στη μεσαία γόμα ο Νόρις, βγήκε πίσω από τον Φερστάπεν.

LAP 61/70



There's not much to choose between the top three 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/TBzpCroBfk — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Αυτό ήταν ένα χρονικό σημείο στο οποίο πιστεύουν στη Red Bull Racing πως μπορούσαν να χάσουν τον αγώνα. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής των «ταύρων», Κρίστιαν Χόρνερ, η McLaren πιθανότατα «πέταξε» τη νίκη μέσα από τα χέρια της.

«Το πιο σημαντικό σημείο του τριημέρου ήταν ξεκάθαρα η μετάβαση από τα ελαστικά βροχής σε αυτά για στεγνό οδόστρωμα. Ο πρώτος τομέας της πίστας ήταν ακόμα βρεγμένος και όταν τα μονοθέσια έβγαιναν από το pitlane έχαναν θερμοκρασία τα ελαστικά τους. Ήταν σωστό το χρονικό σημείο μετάβασης στη μεσαία γόμα. Ο Λάντο Νόρις εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του και άνοιξε τη διαφορά στα 20 δευτερόλεπτα. Όμως με κάθε γύρο που κάναμε εμείς, τα ελαστικά μας ανέβαζαν θερμοκρασίες. Μας προκάλεσε έκπληξη που ο Νόρις δεν μπήκε ένα γύρο μετά τον Φερστάπεν. Τον άφησαν έξω για δύο γύρους και αυτό ήταν κρίσιμο γιατί ο Μαξ είχε περισσότερο χρόνο να φέρει τα ελαστικά του στην κατάλληλη θερμοκρασία. Όταν ο Λάντο βγήκε από τα pits o Μαξ μπόρεσε μόλις σε έναν τομέα να ανοίξει κατά τρία δευτερόλεπτα τη διαφορά. Οπότε το σημείο που μπήκαμε για αλλαγή ελαστικών ήταν κρίσιμο», είπε ο Βρετανός.

The pivotal moment of the race 😮



Drama as Lando Norris tries in vain to keep the lead #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/S0v14BLYTx — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Ο Νόρις τερμάτισε για τρίτη φορά στη 2η θέση Grand Prix στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Φωτογραφίες: Getty Images/Redbullcontentpool.com