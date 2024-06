Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του GP Καναδά

Ο ένατος φετινός αγώνας της Formula 1 ήταν γεμάτος εκπλήξεις, λάθη και ένταση και πρόσφερε θέαμα και συγκινήσεις μέχρι το τέλος.

Το GP Καναδά του 2024 έφερε έναν συνδυασμό από έντονες στιγμές, στρατηγικά λάθη και απροσδόκητες ανατροπές. Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τις ατυχίες, ορισμένες ομάδες και οδηγοί κατάφεραν να λάμψουν, ενώ άλλοι έφυγαν απογοητευμένοι από το Μόντρεαλ. Ας δούμε ποιοι ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι και ποιοι οι μεγάλοι χαμένοι της ημέρας.

Κερδισμένοι

Μαξ Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν συνεχίζει να επιβεβαιώνει την κυριαρχία του, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη του σε τρεις αγώνες και την έκτη συνολικά για τη σεζόν. Αν και η πίεση από τον Ράσελ και τον Νόρις ήταν έντονη στο πρώτο μέρος του αγώνα, ο Φερστάπεν κατάφερε να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν, εκμεταλλευόμενος τη σωστή στιγμή για αλλαγή ελαστικών και κρατώντας την πρωτοπορία μέχρι το τέλος. Αυτή η νίκη του επιτρέπει να αυξήσει το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα οδηγών.

McLaren

Η McLaren στον Καναδά επιβεβαίωσε την υψηλή της ανταγωνιστικότητα, με τους οδηγούς της, ιδιαίτερα τον Λάντο Νόρις, να έχουν καταιγιστικό ρυθμό σε κάποια σημεία του. Ένα καπρίτσιο της τύχης στέρησε από τον Νόρις τη νίκη αλλά η εικόνα της ομάδας ήταν πάρα πολύ καλή σε όλες τις συνθήκες. Η εικόνα αυτή αντικατοπτρίζεται και στις βαθμολογίες, όπου η βρετανική ομάδα βρίσκεται σε διαρκή άνοδο.

Mercedes

Η ομάδα της Mercedes είχε έναν αγώνα που μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένος, παρά τις προκλήσεις. Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε την pole position και ηγήθηκε σημαντικού μέρους του αγώνα, τελικά τερματίζοντας τρίτος. Για μια ομάδα που δεν είχε ανέβει στο βάθρο φέτος, αυτή η επίδοση είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Η Mercedes δείχνει σημάδια ανάκαμψης και αυτό μπορεί να σημαίνει την αρχή μιας νέας πορείας για την ομάδα.

Alpine

Η ομάδα της Alpine κατάφερε να συγκεντρώσει σημαντικούς βαθμούς στον Καναδά, με τον Πιερ Γκασλί να τερματίζει ένατος και τον Εστεμπάν Οκόν δέκατος. Αυτήν τη φορά δεν υπήρξαν εντάσεις μεταξύ των δύο οδηγών και η απόδοση τους έδωσε στην ομάδα πολύτιμους πόντους, ενισχύοντας τη θέση της στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η Alpine δείχνει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί με τις μεσαίες ομάδες και να αποκομίσει κέρδη από στρατηγικές αποφάσεις.

Aston Martin

Η Aston Martin βρήκε τον ρυθμό της στον Καναδά, με τους Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ να τερματίζουν στην έκτη και έβδομη θέση αντίστοιχα. Αυτοί οι βαθμοί ήταν ιδιαίτερα πολύτιμοι για την ομάδα, που είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες στους τελευταίους αγώνες. Η σταθερή απόδοση των οδηγών της Aston Martin τους έφερε πίσω στις ψηλότερες θέσεις του πρωταθλήματος κατασκευαστών.

Χαμένοι

Ferrari

Η Ferrari αντιμετώπισε ένα εφιαλτικό Σαββατοκύριακο στον Καναδά. Ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Κάρλος Σάινθ βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα αξιοπιστίας, λάθος στρατηγικές επιλογές και ατυχίες στην πίστα. Ο Σάινθ κατάφερε να εισέλθει στις βαθμολογούμενες θέσεις για λίγο, αλλά τελικά εγκατέλειψε. Το πιο ανησυχητικό για τη Ferrari όμως ήταν ότι στον Καναδά ήταν απλώς αργή. Η εικόνα της ήταν διαμετρικά αντίθετη από αυτήν στο Μονακό πριν από μία εβδομάδα και πρέπει να δείξει ποιο θα είναι το πραγματικό της πρόσωπο στη συνέχεια της σεζόν. Το πλήγμα ήταν βαρύτερο για τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος απομακρύνθηκε πολύ από τον Φερστάπεν στη βαθμολογία και είδε σχεδόν να τον φτάνει ο Λάντο Νόρις.

Σέρχιο Πέρεζ

Ο Σέρχιο Πέρεζ είχε έναν απογοητευτικό αγώνα, ξεκινώντας από το Q1 και καταλήγοντας με ένα σοβαρό ατύχημα. Η απόδοσή του συγκρίνεται δραματικά με αυτήν του Φερστάπεν, δείχνοντας ότι ο Πέρεζ βρίσκεται σε δυσμενή θέση όσον αφορά την απόδοσή του στην ομάδα της Red Bull. Θα περίμενε κανείς ότι μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του θα ήταν πιο «απελευθερωμένος», αλλά στον Καναδά δεν είδαμε τίποτα τέτοιο και η Red Bull σίγουρα χρειάζεται τους βαθμούς που ο Μεξικανός δεν καταφέρνει να φέρει τον τελευταίο καιρό.

Λόγκαν Σάρτζεντ

Ο Λόγκαν Σάρτζεντ συνεχίζει να δυσκολεύεται στην πίστα, με λάθη και ατυχήματα που τον κράτησαν μακριά από τις βαθμολογούμενες θέσεις. Αν και έχει στιγμές που δείχνουν ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστικός, τα συχνά του λάθη υποδεικνύουν ότι η θέση του στην ομάδα της Williams είναι αβέβαιη. Η απόδοση του στον Καναδά ήταν ένα ακόμα πλήγμα στην καριέρα του στη Formula 1.

Haas

Η Haas αντιμετώπισε δυσκολίες στις στρατηγικές της αποφάσεις, με τον Κέβιν Μάγκνουσεν και τον Νίκο Χούλκενμπεργκ να ξεκινούν με λάθος ελαστικά. Αυτό που αρχικά φάνηκε σαν ιδιοφυής κίνηση και τους έφερε κοντά στις κορυφαίες θέσεις, τελικά τους έκανε να τερματίσουν εκτός δεκάδας. Οι ευκαιρίες για βαθμούς χάθηκαν, και η Haas θα πρέπει να επανεξετάσει τις στρατηγικές της για το μέλλον.

