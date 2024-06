Η Porsche Penske Motorsport ήταν η πρωταγωνίστρια στην επίσημη Test Day για το θρυλικό αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στο Λε Μαν της Γαλλίας.

Η «καρδιά» του μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπάει αυτόν το μήνα στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Λε Μαν. Η εβδομάδα του αγώνα έφτασε και η αγωνία κορυφώνεται για τις 24 Ώρες Λε Μαν του 2024. Πρόκειται για τον κορυφαίο αγώνα αντοχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο οποίος περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του WEC. Φέτος είναι ο 92ος 24ωρος αγώνας στο Λε Μαν και αναμένεται συναρπαστικός.

Ο θρυλικός αγώνας περιλαμβάνεται στο λεγόμενο Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού μαζί με το Grand Prix Μονακό και τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης. Είναι ένα όνειρο για πολλούς οδηγούς να ανέβουν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στην πίστα του Σαρτ μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες θεατές.

Δεν πρόκειται για έναν απλό αγώνα, αλλά για μία γιορτή του motorsport που διαρκεί περισσότερο από μία εβδομάδα. Η αρχή έγινε στην πόλη του Λε Μαν την Παρασκευή και το Σάββατο (7-8/6 πριν την εβδομάδα αγώνα. Οι ομάδες έκαναν παρέλαση στους δημόσιους δρόμους μαζί με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα μπροστά σε μεγάλο πλήθος κόσμου. Έπειτα κατευθύνθηκαν στο «La Pasage» για την καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία κι έπειτα ακολούθησε ο τεχνικός έλεγχος.

New concept, new liveries, new participants…learn all about these changes during the first day of Scrutineering. 🔎#LeMans24 #WEC #ELMS pic.twitter.com/lEX1eeA9RD — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 7, 2024

Η Porsche δείχνει το δρόμο

Την Κυριακή 9/6 πραγματοποιήθηκε η επίσημη Test Day, δηλαδή η πρόβα των ομάδων ενόψει της εβδομάδας αγώνα. Δύο περίοδοι 3ωρων δοκιμών πραγματοποιήθηκαν στην οποία ομάδες και οδηγοί πήραν μια πρώτη γεύση για το τι τους περιμένει.

Φέτος έχουμε δει τρεις διαφορετικούς νικητές στους τρεις πρώτους αγώνες και οι προβλέψεις για το Λε Μαν είναι τουλάχιστον απαγορευτικές. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως δεν υπάρχουν ομάδες με γρήγορα αγωνιστικά αυτοκίνητα και φαβορί για τη νίκη.

Η Porsche Penske Motorsport κέντρισε όλα τα βλέμματα στην Test Day καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις. Οι Λόρενς Βαντθούρ, Κέβιν Έστρε και Αντρέ Λότερερ με τη #6 Porsche 963 σημείωσαν τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας στο 3:26,907. Η γερμανική ομάδα έβαλε το στόχο στην πλάτη της καθώς η #4 963 των Ματιέ Ζαμινέ, Φελίπε Νασρ και Νικ Τάντι πήραν τη 2η θέση με διαφορά δύο δεκάτων του δευτερολέπτου από την κορυφή.

Look no further. The golden era of sportscar racing is in Le Mans. 🤩



Which Hypercar manufacturer are you backing? #WEC #LeMans24 @24hoursoflemans pic.twitter.com/JS863uQeyh — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 9, 2024

Η πρώτη ομάδα που πλησίασε την Porsche ήταν η Toyota Gazoo Racing. Οι Μπρέντον Χάρτλεϊ, Ρίο Χιρακάβα και Σεμπαστιέν Μπουεμί πίσω από το τιμόνι του #8 GR010 ήταν στην 3η θέση, 0,7 δευτ. μακριά από την ταχύτερη επίδοση. Η νικήτρια του 2023 Ferrari, είχε τον πέμπτο ταχύτερο χρόνο χάρη στο πλήρωμα της #50 499P.

Θετική ημέρα είχαν BMW και Lamborghini, καθώς σημείωσαν τον 6ο και 7ο ταχύτερο γύρο της Test Day, δείχνοντας θετικά σημάδια ταχύτητας. Μάλιστα η M Hybrid V8 της γερμανικής ομάδας σημείωσε τη δεύτερη υψηλότερη τελική ταχύτητα με 343 χλμ/ώρα στην ευθεία Μουλσάν.

Practicing in Le Mans be like… ⁰#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/Fn819rIwPC — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 9, 2024

Στο Λε Μαν τίποτα δεν είναι δεδομένο

Αρκετές ομάδες της κατηγγορίας Hypercar κινήθηκαν σε… ρηχά νερά, ωστόσο η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η Peugeot είχε ως καλύτερη επίδοση τη 13η θέση με το #94 9Χ8 Hybrid, όμως η πραγματική της ταχύτητα είναι πιο κοντά στην κορυφή. Το ίδιο ισχύει και για την Cadillac Racing, καθώς τα επί μέρους ταχύτερα κομμάτια της πίστας των οδηγών της μπορούσαν να τη φέρουν πολύ κοντά στους θεωρητικά ταχύτερους γύρους των Porsche, Toyota και Ferrari.

Hang this in Le Louvre. 🖼️



The Centenary Le Mans winners @FerrariHypercar are back to defend their crown.#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/XdWxnO2nkg June 8, 2024

Φυσικά τίποτα δεν μπορεί να κριθεί από την Test Day και η μάχη ανάμεσα στα 23 Hypercars (αριθμός ρεκόρ για την κατηγορία στο Λε Μαν) αναμένεται με αγωνία. Κανένας δεν δείχνει την πραγματική του ταχύτητα, όμως υπάρχει κάτι που είναι παραπάνω από εμφανές. Αυτό είναι η βελτίωση στην ταχύτητα των πρωτότυπων αγωνιστικών, καθώς ο ταχύτερος φετινός γύρος είναι κατά 3 δευτερόλεπτα καλύτερος απ’ ότι το 2023.

Familiar song from Mulsanne straight.

Like when you see Spyke go by 💜#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/meCl039HKE — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 9, 2024

Στην κατηγορία LMP2, η United Autosports πήρε την 1η η θέση χάρη στο #22 πρωτότυπο αγωνιστικό της με χρόνο στο 3:34,704. Στην κατηγορία LMGT3 ταχύτερη ήταν η #82 Corvette TF Sport με χρόνο στο 3:59,883.

#WEC - Drivers ready ✅

Teams ready ✅

Cars ready ✅



Scrutineering is done, and the 24H of Le Mans have officially started! @FIAWEC #FIA pic.twitter.com/xaSveX7KAk — FIA (@fia) June 8, 2024

Οι 24 Ώρες Λε Μαν είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν το Σάββατο 15 Ιουνίου στις 17:00 ώρα Ελλάδος και θα πάρουν μέρος 62 αγωνιστικά σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Ακολουθήστε όλη τη δράση από τον κορυφαίο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο gMotion by Gazzetta.

Αποτελέσματα Test Day 24 Ώρες Λε Μαν

Φωτογραφίες: Porsche media