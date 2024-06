Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing μίλησε για την εμπειρία του στον άκρως ανατρεπτικό αγώνα του Μόντρεαλ και την επιστροφή του στις νίκες.

Έπειτα από έναν αγώνα στο Μονακό που κινήθηκε στη μετριότητα, ο Μαξ Φερστάπεν επέστρεψε στις νίκες στο Grand Prix Καναδά. Ο Ολλανδός έκανε τον τέλειο αγώνα στο Μόντρεαλ, απέφυγε τα λάθη, είχε τη σωστή στρατηγική και έφτασε στην 60η νίκη της καριέρας του.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για έναν αγώνα τον οποίο απόλαυσε: «Ήταν ένας τρελός αγώνας, συνέβαιναν τόσα πολλά πράγματα. Έπρεπε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Ως ομάδα τα πήγαμε πολύ καλά σήμερα, ήμασταν ήρεμοι, κάναμε τη σωστή στιγμή αλλαγή ελαστικών, το αυτοκίνητο ασφαλείας μας βοήθησε. Έπειτα διαχειρίστηκα τη διαφορά μου από τους υπόλοιπους. Τον λάτρεψα τον αγώνα, ήταν πολύ διασκεδαστικός. Τους χρειάζεσαι τέτοιους αγώνες μια στο τόσο».

And through all the chaos... Max wins! 🏆 #F1 || #CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/ikVkbW3n8J

Επιπλέον ρωτήθηκε και για το πρόβλημα που ανέφερε στον ασύρματο σχετικά με την ανάρτηση στο δεύτερο μισό του αγώνα. Ο Ολλανδός είπε: «Δεν είχα κάποιο σημαντικό θέμα. Η ανάρτηση είναι ένας τομέας που πρέπει να δουλέψουμε, ξέρουμε το πρόβλημα. Έχουμε αρκετά περιθώρια για να βελτιωθούμε. Κερδίσαμε και αυτό έχει σημασία».

A hat-trick of wins in Montreal for Max! 💪 A Sunday to forget for Checo after retiring due to damage sustained in a crash on Lap 53.



Result 🏁 Max P1! 🏆, NOR, RUS, HAM, PIA, ALO, STR, RIC, GAS, OCO. Checo DNF 😣 pic.twitter.com/sT4YWoQX1y