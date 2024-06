Ο νεαρός Βρετανός της McLaren Racing δεν έκρυψε τη χαρά του για το αποτέλεσμα που πήρε στη μάχη της pole position για το Grand Prix Καναδά.

Οι κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στο Μόντρεαλ ήταν από τις πιο συναρπαστικές της φετινής χρονιάς. Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG πήρε την pole position με μηδενική διαφορά από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος έκανε τον ίδιο ακριβώς χρόνο με τον Βρετανό.

Πίσω τους ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, ο οποίος ήταν μόλις 21 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά τους. Ο οδηγός της βρετανικής ομάδας ήξερε πως θα μπορούσε εκείνος να είναι στην pole position και στις δηλώσεις του εμφανίστηκε αρκετά χαρούμενος με την επίδοσή του.

Side-by-side on the second row. 💪 Great job, @LandoNorris and @OscarPiastri ! 🧡 #CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/MpKjrrkbcN

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Πρώτα όμως να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ράσελ. Όλο το τριήμερο είναι γρήγορος, μπράβο του αλλά και στη Mercedes. Όταν η διαφορά είναι τόσο μικρή σε κάνει να θες να κάνεις ένα άλμα προς τα εμπρός. Κάναμε ως ομάδα καλή δουλειά και είμαι ενθουσιασμένος για τον αγώνα. Έχω δύο προσπεράσματα να κάνω στον αγώνα. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το μονοθέσιο είναι φοβερό φέτος, ειδικά στους τελευταίους αγώνες είμαστε σε καλή φόρμα. Έχουμε δύο γρήγορους οδηγούς μπροστά και πολλούς γρήγορους οδηγούς πίσω μας», είπε ο Νόρις.

Όταν ο πρώην οδηγός της F1, Τζόλιον Πάλμερ, τον ρώτησε σχετικά με τις συνθήκες οδήγησης στην πίστα του Μόντρεαλ, ο Νόρις είπε: «Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, αλλά αυτό είναι το Μόντρεαλ. Είναι μια από τις καλύτερες πίστες να οδηγούμε κάθε χρόνο. Είναι δύσκολη πίστα, πολλές φορές πιστεύεις ως οδηγός πως θα συγκρουστείς με τον τοίχο. Όμως με έναν καλό χρόνο βρίσκεσαι στις τρεις πρώτες θέσεις».

Can always rely on the team for support. 🤗#CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/CmAsIZcwSw