H BMW Motorsport παρουσίασε τα εντυπωσιακά χρώματα με τα οποία θα πάρει μέρος ένα από τα δύο της πρωτότυπα αγωνιστικά στον κορυφαίο αγώνα αντοχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Οι φετινές 24 Ώρες Λε Μαν θα έχουν επιπλέον ενδιαφέρον. Ο κορυφαίος αγώνας αντοχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού και μέλος του WEC είναι προγραμματισμένος για τις 15-16 Ιουνίου και αναμένεται με αγωνία και έντονο ενδιαφέρον.

Η BMW Motorsport ετοιμάζεται για την επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία αγώνων αντοχής στο Λε Μαν μετά το 1999. Η γερμανική ομάδα θα πάρει μέρος με δύο πρωτότυπα αγωνιστικά στην κατηγορία Hypercar και στόχος της δεν είναι άλλος από τη νίκη.

Φέτος η BMW ετοίμασε κάτι ξεχωριστό για το σπουδαίο αγώνα. Η #20 M Hybrid V8 των Σέλντον Βαν Ντερ Λίντε, Ρόμπιν Φράινζ και Ρενέ Ραστ θα είναι το «Art Car» των Γερμανών. Πρόκειται για το 20ο αγωνιστικό αυτοκίνητο στην ιστορία της μάρκας που θα έχει ειδικό χρωματισμό φέρνοντας την τέχνη πιο κοντά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Το 20ο BMW Art Car παρουσιάστηκε στο Κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι. Φιλοτεχνημένο από τη διάσημη σύγχρονη δημιουργό Ζουλί Μερετού που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, το όλο εγχείρημα έρχεται να μεταμορφώσει την αγωνιστική BMW M Hybrid V8 σε ένα παραστατικό έργο τέχνης.

Η Μερετού ανέφερε για το δημιούργημά της: «Τα BMW Art Cars αποτελούν ωδή στην εφευρετικότητα, τη φαντασία, την υπέρβαση των ορίων του εφικτού. Δεν φαντάζομαι αυτό το αυτοκίνητο ως έκθεμα. Το σκέφτομαι ως ένα μοντέλο που θα αγωνιστεί στο Le Mans. Είναι ένας παραστατικός πίνακας ζωγραφικής. Το δικό μου BMW Art Car δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με τις ομάδες και τους μηχανικούς που συμμετέχουν στον μηχανοκίνητο αθλητισμό».

Για τον σχεδιασμό του 20ου BMW Art Car, η καλλιτέχνιδα μετέτρεψε για πρώτη φορά μια δισδιάστατη εικόνα σε μια τρισδιάστατη αναπαράσταση, με την οποία κατάφερε να προσδώσει στη μορφή τον απαραίτητο δυναμισμό. Ως αφετηρία για το νέο της δημιούργημα, η Μερετού χρησιμοποίησε τη φιλοσοφία χρωμάτων και μορφών από τον μνημειώδη πίνακά της "Everywhen" (2021 - 2023). Το έργο εκτίθεται αυτή τη στιγμή στη μεγάλη αναδρομική έκθεση της καλλιτέχνιδας στο Palazzo Grassi στη Βενετία και στη συνέχεια θα αποτελέσει μέρος της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) στη Νέα Υόρκη, στο οποίο έχει χορηγηθεί ως δωρεά.

Ο πρόεδρος της BMA AG, Όλιβερ Ζίπσε, πρόσθεσε: «Τα BMW Art Cars αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής μας δέσμευσης. Εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, συνεργαζόμαστε με καλλιτέχνες οι οποίοι γοητεύονται τόσο από την κινητικότητα και το design όσο και από την τεχνολογία και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το όραμα της Julie Mehretu για ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο αποτελεί μια εξαιρετικά ισχυρή συμβολή στη σειρά των BMW Art Cars».

Έπειτα από τρεις αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα του WEC, η BMW βρίσκεται στην 5η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με 21 βαθμούς. Καλύτερο αποτέλεσμά της ήταν η 6η θέση στις 6 Ώρες της Ίμολα.

Η #20 BMW θα τεθεί αντιμέτωπη με 23 ακόμη Le Mans Hypercars για τη νίκη στο Λε Μαν, έναν αγώνα που πρέπει να παρακολουθήσουν όλοι οι φίλοι των αγώνων ταχύτητας.

It's finally here!



Watch as the 20th BMW Art Car takes center stage in a moment of pure artistic brilliance! 🌌 #BMWArtCar20 pic.twitter.com/DJYZpDqjHD