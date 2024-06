Η κορεατική φίρμα εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα όσον αφορά την εμπλοκή της στο μηχανοκίνητο αθλητισμό τα επόμενα χρόνια και η Formula 1 βρίσκεται στη λίστα της.

Την τελευταία δεκαετία η Hyundai έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στους αγώνες ταχύτητας. Το πιο διαδεδομένο πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει είναι το WRC, ενώ παίρνει μέρος και σε άλλους θεσμούς με αγωνιστικά αυτοκίνητα τύπου TCR.

Οι κορεάτες δεν θέλουν να μείνουν μόνο στο κορυφαίο πρωτάθλημα ράλλυ του πλανήτη και ψάχνουν τρόπο για να κάνουν το επόμενο βήμα. Η Hyundai σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Τζο Σέιγουαρντ, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εισέλθει σύντομα στον κόσμο της Formula 1.

Όπως αναφέρει ο Βρετανός, η κορεατική μάρκα δεν αποκλείεται να εισέλθει στο σπορ αγοράζοντας κάποια από τις υπάρχουσες ομάδες. Σε περίπτωση που το καταφέρει ,τότε το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα αποκτήσει έναν ακόμη γίγαντα της αυτοκίνησης.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την Andretti Global να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να γίνει η 11η ομάδα του grid. Πρόσφατα ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ προέτρεψε τον Μάικλ Αντρέτι να αγοράσει μια από τις υπάρχουσες ομάδες.

Αυτό δεν είναι λύση για τον Αμερικανό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι οι τεράστιες επενδύσεις που έχει κάνει για να δημιουργήσει μια ομάδα προδιαγραφών Formula 1. O δεύτερος είναι πως καμία από τις υπάρχουσες ομάδες δεν είναι προς πώληση, τουλάχιστον στον Αντρέτι.

Four in a row!



Even the red-flag drama couldn't stop Team Americas from making it four consecutive victories for Hyundai in the TCR class at the Nürburgring 24 Hours, with Team Europe and Team China completing a podium lockout 🥇🥈🥉



📺 Tap below to check out what happened 👇