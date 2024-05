Ο Πρόεδρος της FIA αλλάζει στάση και λέει στον Αντρέτι να αγοράσει μια υπάρχουσα ομάδα F1 αντί να επιμείνει στην ένταξη ως νέα ομάδα.

Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, Πρόεδρος της FIA, πρότεινε στον Μάικλ Αντρέτι να αγοράσει μια υπάρχουσα ομάδα της F1 αντί να επιμείνει στην ένταξη της ομάδας Andretti Cadillac ως νέα ομάδα. Η συμβουλή αυτή έρχεται μετά την απόρριψη της αίτησης της Andretti για ένταξη στο πρωτάθλημα του 2026 από τη Formula 1, παρά την τεχνική έγκριση από την FIA.

Ο Μπεν Σουλαγέμ ήταν υπέρ της διεύρυνσης του grid των 10 ομάδων, ανοίγοντας μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην οποία μόνο η Andretti πέρασε. Ωστόσο, τώρα συμβουλεύει την ομάδα να εξετάσει την αγορά μιας υπάρχουσας ομάδας, σημειώνοντας ότι η προσθήκη νέων ομάδων πρέπει να γίνεται με βάση την ποιότητα και όχι τον αριθμό.

Ο Μάικλ Αντρέτι και η συνεργασία του με την General Motors και την Cadillac συνεχίζουν να πιέζουν για την ένταξη το 2026, ανοίγοντας μια βάση στο Silverstone και προσλαμβάνοντας τον πρώην τεχνικό διευθυντή της F1, Πατ Σίμοντς, ως σύμβουλο. Παράλληλα, έχουν εμπλέξει αρκετούς Αμερικανούς γερουσιαστές και βουλευτές για να αμφισβητήσουν την απόρριψη της F1 σε νομικό επίπεδο, επικαλούμενοι νόμους κατά του μονοπωλίου, κάτι που δεν έχει γίνει δεκτό με καλό μάτι από τη F1.

We are pleased to announce that British motor racing technical expert Pat Symonds will join the Andretti Cadillac team in pursuit of entering the FIA Formula One World Championship.



Symonds, who most recently served as Chief Technical Officer for Formula One, will officially… pic.twitter.com/DTVJYxUpsE