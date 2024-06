Σαν Σήμερα: Όταν οι οδηγοί της F1 «κόλλησαν» στην κίνηση του Μονακό (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Η νέα εβδομάδα συνεχίζεται με «βουτιές» σε αγωνιστικά τριήμερα του παρελθόντος, με θρύλους της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού να δίνουν μάχες με ιστορικά αγωνιστικά μονοθέσια. Ταξιδεύουμε σε Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Μονακό και ΗΠΑ. Στον κόσμο του MotoGP, θα μιλήσουμε για δύο ακόμη αγώνες επί ιταλικού εδάφους και συγκεκριμένα στο Μουτζέλο. Το Ράλλυ Ακρόπολις για το WRC επιστρέφει με δύο event σε διαφορετικές εποχές του θεσμού.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 4/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1965, γεννήθηκε ο θρύλος των αγώνων μοτοσικλέτας Μικ Ντούχαν. Ο Αυστραλός είχε εισέλθει στην κορωνίδα των δύο τροχών το 1989 και πολύ σύντομα έκανε αίσθηση στο κοινό, κερδίζοντας για πρώτη φορά το 1990 και κατακτώντας τον διάσημο 8ωρο αγώνα αντοχής της Σουζούκα την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, το 1992 ήρθε αντιμέτωπος με μια μεγάλη δοκιμασία καθώς τραυμάτισε σοβαρά το δεξί του πόδι στις ελεύθερες δοκιμές του GP Ολλανδίας. Οι γιατροί κατάφεραν να αποτραπεί ο ακρωτηριασμός του, ωστόσο ο Ντούχαν έπρεπε να διαφοροποιήσει το οδηγικό του στιλ λόγω της δυσλειτουργίας του δεξιού του ποδιού. Από το 1994 και για πέντε συνεχόμενα χρόνια, κατέκτησε τον τίτλο στα 500cc και έφτασε στις 54 νίκες στην καριέρα του, σημειώνοντας ρεκόρ που έχουν καταρριφθεί μόνο από αναβάτες όπως ο Βαλεντίνο Ρόσι και ο Μαρκ Μάρκεθ. Ένα δεύτερο μεγάλο ατύχημα, αυτή τη φορά στην Ισπανία το 1999, ανάγκασε τον Ντούχαν να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

How it all began... #MotoGP Legend Mick Doohan tells the story of how he got his start in motorcycle racing 🏁 pic.twitter.com/UEJY4mSTMQ

Σαν σήμερα το 1967, το GP Ολλανδίας είδε την θρυλική ομάδα του Κόλιν Τσάπμαν να παρουσιάζεται για πρώτη φορά με τη Lotus 49 που τροφοδοτούνταν από έναν κινητήρα DFV της Ford-Cosworth, τον πιο επιτυχημένο κινητήρα στην ιστορία της F1. Ο Γκρέιαμ Χιλ είχε προκριθεί στην pole position και ηγήθηκε με άνεση τους πρώτους γύρους του αγώνα, μέχρι να εγκαταλείψει. Ο Τζιμ Κλαρκ, ο οποίος είχε πολλά προβλήματα με το έτερο μονοθέσιο της Lotus στις ελεύθερες δοκιμές, εκκίνησε μόλις 8ος αλλά δεν άργησε να αναρριχηθεί στην κατάταξη. Προσπέρασε τον πρωταθλητή, Τζακ Μπράμπαμ, λίγο μετά την εγκατάλειψη του Χιλ, στο 16ο γύρο, και ολοκλήρωσε με άνεση τους υπόλοιπους 75 για να κατακτήσει μια ιστορική νίκη. Στην τρίτη θέση του βάθρου τερμάτισε ο Ντένι Χιουλμ.

Σαν σήμερα το 1972, το Βέλγιο φιλοξένησε ξανά αγώνα της F1 στο ανασχεδιασμένο Σπα. Μετά το 1970 δεν γίνονταν αγώνες στη βελγική πίστα εξαιτίας της πολύ υψηλής επικινδυνότητας της χάραξης των 14 χιλιομέτρων. Ο Έμερσον Φιτιπάλντι, πήρε πρώτος την καρό σημαία, πίσω από το τιμόνι μιας Lotus 72D. Ο Βραζιλιάνος ξεπέρασε την Tyrrell 002 του Φρανσουά Σεβέρ, καθώς και την McLaren M19 του Ντένι Χιουλμ.

Σαν σήμερα το 1978, οι Μάριο Αντρέτι και Ρόνι Πέτερσον αξιοποίησαν την υψηλή δυναμική της Lotus 79 και προσέφεραν ακόμα ένα 1-2 στην ομάδα του Κόλιν Τσάπμαν, αυτή τη φορά στο GP Ισπανίας. Οι δύο οδηγοί της Lotus πλαισιώθηκαν στο βάθρο από τον Ζακ Λαφίτ της Ligier.

Σαν σήμερα το 1981, ο Άρι Βάτανεν κατέκτησε το Ράλλυ Ακρόπολις για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και σημείωσε τη δεύτερη νίκη του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), οδηγώντας ένα Ford Escort RS1800 του Ντέιβιντ Σάτον.

Σαν σήμερα το 1989, το σιρκουί πόλης του Φίνιξ φιλοξένησε για πρώτη φορά το Grand Prix ΗΠΑ της F1, σε έναν αγώνα που σημδεύτηκε από πάρα πολλές εγκαταλείψεις. Ο Αλέν Προστ πήρε πρώτος την καρό σημαία για την McLaren-Honda παρά τα μικροπροβλήματα που έπρεπε να διαχειριστεί στον κινητήρα του, με τον teammate και πρωταθλητή Άιρτον Σένα, να τίθεται εκτός με αστοχία στα ηλεκτρικά.

Σαν σήμερα το 1996, ο αείμνηστος Κόλιν ΜακΡέι κατέκτησε την πρώτη του νίκη ως πρωταθλητής του WRC, κερδίζοντας στο Ράλλυ Ακρόπολις με ένα Subaru Impreza. Ο Σκωτσέζος άφησε 50 δευτερόλεπτα πίσω το Mitsubishi Lancer Evo του μεγάλου αντιπάλου του, Τόμι Μάκινεν και το βάθρο έκλεισε ο Κάρλος Σάινθ Sr. της Ford.

Σαν σήμερα το 2000, ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ κέρδισε για πρώτη φορά στο Πριγκιπάτο του Μονακό ύστερα από τα μηχανικά προβλήματα που οδήγησαν σε εγκατάλειψη τον poleman, Μίκαελ Σουμάχερ. Παρά την ατυχία του Γερμανού άσσου της Ferrari ο κυριότερος αντίπαλός του, Μίκα Χάκινεν, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες τερματίζοντας 6ος. Ο Κούλθαρντ πλαισιώθηκε στο βάθρο από τους Ρούμπενς Μπαρικέλο και Τζανκάρλο Φιζικέλα.

Ο αγώνας είχε μάλιστα τα ευτράπελά του. Στον εναρκτήριο γύρο, οι Τζένσον Μπάτον και Πέδρο Ντε Λα Ρόσα είχαν επαφή στη στροφή Λόους, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν το δρόμο. Ως αποτέλεσμα, ο αγώνας διεκόπη και υπήρξε εν νέου εκκίνηση.

#OnThisDay, Monaco, 2000...



De la Rosa touches the wrong Button and is sent spinning at the hairpin



Gridlock in downtown Monte Carlo 🚦



And an unexpected cardio workout for some 😓 pic.twitter.com/GWyGRPDZCH