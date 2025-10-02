Αντιμέτωπη με την ιστορία είναι η βρετανική ομάδα στο σιρκουί πόλης της Μαρίνα Μπέι. Εκεί μπορεί να γράψει ένα ακόμα «χρυσό» κεφάλαιο στην πλούσια ιστορία της.

Η McLaren Racing βρίσκεται μια… ανάσα από την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών της Formula 1 για το 2025, με το Grand Prix Σιγκαπούρης να μπορεί να φέρει τον τίτλο πρόωρα στο Ουόκινγκ. Η βρετανική ομάδα έχασε την ευκαιρία να πανηγυρίσει ήδη από τον αγώνα στο Μπακού. Αυτό το τριήμερο ήταν το χειρότερο φετινό της, καθώς ο Όσκαρ Πιάστρι εγκατέλειψε από τον πρώτο γύρο και ο Λάντο Νόρις τερμάτισε μόλις 7ος.

Παρόλα αυτά, με προβάδισμα 333 βαθμών έναντι της Mercedes, η McLaren έχει ξανά το πάνω χέρι και μπορεί να «σφραγίσει» τον τίτλο στη Σιγκαπούρη. Συνολικά απομένουν 346 βαθμοί διαθέσιμοι στους επτά τελευταίους αγώνες, με τρεις ομάδες, ανάμεσά τους και η Ferrari, να έχουν μαθηματικές πιθανότητες.

Τα σενάρια τίτλου

Η McLaren κατακτά τον τίτλο κατασκευαστών για το 2025 αν συγκεντρώσει τουλάχιστον 13 βαθμούς, δηλαδή με ένα απλό βάθρο από τον Πιάστρι ή τον Νόρις. Εάν το καταφέρει, θα ισοφαρίσει το ρεκόρ της Red Bull το 2023, για την πιο πρόωρη κατάκτηση Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, έξι αγώνες πριν το φινάλε.

Αναλυτικά τα σενάρια:

Αν η McLaren δεν χάσει περισσότερους από 31 βαθμούς από τη Mercedes, κατακτά τον τίτλο.

Αν η McLaren δεν χάσει περισσότερους από 35 βαθμούς από τη Ferrari, κατακτά τον τίτλο.

Μετρώντας ήδη 12 νίκες σε 17 αγώνες και 7 “1-2” τερματισμούς, η «στέψη» στη Σιγκαπούρη μοιάζει περισσότερο από πιθανή.

Εδραίωση ενός «γίγαντα» στην κορυφή του κόσμου

Σε περίπτωση που η McLaren αναδειχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα πανηγυρίσει τον 10 τίτλο της στη Formula 1 και δεύτερο συνεχόμενο. Η ομάδα του Ουόκινγκ είχε επιστρέψει στις επιτυχίες μετά από 26 χρόνια, κερδίζοντας τη Ferrari για μόλις 14 βαθμούς στον τελευταίο αγώνα.

Το 2025 όμως, η εικόνα είναι σαφώς πιο κυριαρχική: εκτός από την υπεράσπιση του τίτλου Κατασκευαστών, η McLaren οδεύει και προς το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών μετά τον Λιούις Χάμιλτον το 2008.

Ο Πιάστρι προηγείται με 25 βαθμούς του Νόρις, ενώ ο Φερστάπεν βρίσκεται 69 πίσω από τον Αυστραλό, παρά τις συνεχόμενες νίκες σε Ιταλία και Αζερμπαϊτζάν.

