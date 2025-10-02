Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με εγγύηση και προνόμια έως τις 15 Νοεμβρίου.

Το Stock Center, το Πρότυπο Κέντρο Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων της Βελμάρ, ανακοίνωσε πρόγραμμα ειδικών τιμών που απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές. Στόχος της ενέργειας είναι να διευκολύνει την απόκτηση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, σε μια περίοδο που οι μετακινήσεις αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινότητας των νέων.

Με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν συγκεκριμένα μοντέλα σε προνομιακές τιμές έως τις 15 Νοεμβρίου 2025, σε όλα τα καταστήματα Stock Center σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Όλα τα οχήματα συνοδεύονται από 5πλή γραπτή εγγύηση της Βελμάρ και 5 χρόνια κάλυψης χωρίς επιπλέον χρέωση.

Το Stock Center διαθέτει αποκλειστικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αγοράς, χωρίς ατυχήματα, με ελεγμένα χιλιόμετρα και με τη δυνατότητα ευέλικτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία διαθέτει συνολικά 14 σημεία πώλησης, με το πλήρες δίκτυο καταστημάτων να είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της.