Kia Leasing: Οδηγήστε ηλεκτρικό Kia μέσω της Hertz

Επιλέξτε ανάμεσα στα EV3, EV6, EV9, για διάρκεια μίσθωσης 4 ή 5 ετών.

Η Kia Hellas και η Autohellas Hertz ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το Kia Leasing. Μια νέα ολοκληρωμένη και ευέλικτη πρόταση μακροχρόνιας μίσθωσης για όλη την ηλεκτρική γκάμα της Kia. Πρόκειται για μια πρόταση που απευθύνεται όχι μόνο σε εταιρείες και επαγγελματίες, αλλά και σε ιδιώτες που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης με απόλυτο έλεγχο του κόστους, χωρίς την ανάγκη αγοράς ή τραπεζικού δανεισμού.

Πώς λειτουργεί το Kia Leasing

Ο κάθε οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Kia που του ταιριάζει (EV3, EV6, EV9), να καθορίσει τη διάρκεια μίσθωσης (4 ή 5 χρόνια) και να απολαύσει την καθημερινή του μετακίνηση χωρίς απρόοπτες χρεώσεις, εφόσον όλα τα βασικά έξοδα περιλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα:

Ασφάλιση αυτοκινήτου

Service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της Kia Hellas

Αλλαγή ελαστικών

Οδική βοήθεια

Αυτοκίνητο αντικατάστασης

Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός έχει τον πλήρη έλεγχο του κόστους χρήσης και συντήρησης, γνωρίζοντας από την αρχή τη χρέωση σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Τι γίνεται όταν λήξει η περίοδος μίσθωσης

Με τη λήξη της μίσθωσης, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ευέλικτα αν θα αγοράσει το όχημα ή αν θα προχωρήσει στην επιλογή μίσθωσης κάποιου άλλου σύγχρονου μοντέλου της Kia, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, από το στάδιο της πρότασης μέχρι και τη λήξη της, οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Πωλήσεων του πανελλαδικού Δικτύου Επίσημων Εμπόρων της Kia βρίσκονται δίπλα στους πελάτες, προσφέροντας ολοκληρωμένη καθοδήγηση και υποστήριξη σε κάθε βήμα.