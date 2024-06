Λεκλέρ vs Τάνακ: Ποιος το έκανε καλύτερα (vid)

Ο Τάνακ αντέγραψε τον... Λεκλέρ και βούτηξε στη θάλασσα μετά το Ράλλυ Σαρδηνίας.

Ο Οτ Τάνακ της Hyundai Motorsport κέρδισε με εκπληκτικό τρόπο το Ράλλυ Σαρδηνίας, τον 6ο γύρο του φετινού πρωταθλήματος του WRC. Ο Εσθονός οδηγός έμαθε λίγα λεπτά μετά την τελευταία ΕΔ της Κυριακής ότι ήταν ο μεγάλος νικητής του Ράλλυ Σαρδηνίας μόλις για 0,2 δευτερόλεπτο. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του για φέτος και απ'ό,τι φαίνεται και από τους πανηγυρισμούς του, το χάρηκε αρκετά. Ο Τάνακ μετά την απονομή, βούτηξε με όλη την ομάδα του στο λιμάνι της περιοχής Αλγκέρο, όπου και ήταν ο τερματισμός.

There's only one way to celebrate in Sardinia! 💦 #WRC #RallyItaliaSardegna pic.twitter.com/ssLl6BW12k

Σας θυμίζει κάτι; Με τον ίδιο τρόπο πανηγύρισε και ο οδηγός της Scuderia Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, μετά την νίκη του στο Grand Prix Μονακό. Ο οδηγός της Formula 1, μετά από έναν ζόρικο αγώνα στα στενά του Πριγκιπάτου κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά τον αγώνα της πατρίδας του και δεν έκρυψε σε καμία περίπτωση τον ενθουσιασμό του... Μετά το βάθρο αυτός και ο Φρεντ Βασέρ κατευθύνθηκαν στο λιμάνι του Μονακό και βούτηξαν στα νερά πανηγυρίζοντας την ιστορική νίκη του 26χρονου.

There’s only one way to celebrate in Monaco! 🏊



And @Charles_Leclerc wasn’t waiting for Fred to decide! 😂 #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/yZcptCxEfN