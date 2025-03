Η Toyota βρίσκεται στο 1-2 το απόγευμα της Παρασκευής, με τον Έβανς να έχει διαφορά 7,7 δλ. από τον Ροβάνπερα.

Ο Οτ Τάνακ είχε δημιουργήσει μία σημαντική διαφορά στο Ράλλυ Σαφάρι της Κένυας μετά την 8η ειδική διαδρομή, όμως ένα πρόβλημα στον άξονα μετάδοσης άφησε το Hyundai i20 N Rally1 με κίνηση στους 3 από τους 4 τροχούς. Ως αποτέλεσμα ο Εσθονός έχασε πολύτιμο χρόνο και υποχώρησε στην 3η θέση, σχεδόν 1 λεπτό μακριά από την κορυφή.

So much drama for our remaining pair this afternoon, with a technical issue causing @OttTanak to have three-wheel drive, and sand forcing @thierryneuville to lose time clearing cooling systems.#WRC #SafariRallyKenya pic.twitter.com/d6A4QGyjT6