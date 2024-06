Ο Τζακ Ντούχαν είναι το όνομα που ακούγεται για αντικαταστάτης του Οκόν στο μονοθέσιο της Alpine για επερχόμενο GP Καναδά.

Σύμφωνα με φήμες που κυκλοφορούν στο paddock της Formula 1, ο Τζακ Ντούχαν, αναπληρωματικός οδηγός της Alpine, μπορεί να αντικαταστήσει τον Εστεμπάν Οκόν στο Grand Prix του Καναδά. Η συζήτηση αυτή ξεκίνησε μετά από τη σύγκρουση του Οκόν με τον teammate του, Πιερ Γκασλί, στο Grand Prix του Μονακό, που άφησε την ομάδα προβληματισμένη σχετικά με τη δυναμική μεταξύ των δύο οδηγών.

Ο Εστεμπάν Οκόν, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 17η θέση στη βαθμολογία των οδηγών, αντιμετωπίζει πίεση για την απόδοσή του. Η σύγκρουση στο Μονακό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, και η Alpine εξετάζει την επιλογή να δώσει στον Τζακ Ντούχαν την ευκαιρία να αγωνιστεί. Ο Ντούχαν, γιος του πεντάκις παγκόσμιου πρωταθλητή MotoGP Μικ Ντούχαν, έχει εντυπωσιάσει την ομάδα με την απόδοσή του στον προσομοιωτή και την αφοσίωσή του, γεγονός που τον καθιστά έναν ισχυρό υποψήφιο για την αντικατάσταση του Οκόν. Η πιθανή συμμετοχή του στο Grand Prix του Καναδά θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον νεαρό οδηγό να αποδείξει την αξία του στο ανώτατο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Thanks to the hard work, support, and sacrifices of many people, I’ve raced in over 140 Grands Prix so far since my debut in 2016. I have always been a tough competitor, and, like most drivers, I’ve had my share of incidents.