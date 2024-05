Η γαλλική ομάδα δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη με τον τρόπο που ο οδηγός της συμπεριφέρθηκε στο Μονακό και εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια για το μέλλον του.

Σε μεγάλους μπελάδες έχει μπει ο Έστεμπαν Οκόν. Ο Γάλλος εγκατέλειψε το Grand Prix Μονακό έπειτα από σύγκρουση που είχε στον εναρκτήριο γύρο του αγώνα με τον teammate του, Πιέρ Γκασλί. Η κίνησή του ήταν παρακινδυνευμένη και θα μπορούσε να κοστίσει σοβαρά στην Alpine, η οποία έφυγε τελικά από το Πριγκιπάτο με έναν βαθμό.

Ο επικεφαλής της γαλλικής ομάδας, Μπρούνο Φαμέν, ήταν έξαλλος με την κίνηση του οδηγού του και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν συνέπειες στον Οκόν. Μία από αυτές όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του Sky Sports Κρεγκ Σλέιτερ, είναι να μην του επιτραπεί η συμμετοχή στο επερχόμενο GP Καναδά (7-9 Ιουνίου).

«Ο Φαμέν μίλησε στο Canal+ μετά το ατύχημα στον πρώτο γύρο και ήταν πολύ εκνευρισμένος, μιλώντας για δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρει. Όλοι υπέθεσαν πως θα αφήσει “στον πάγκο” τον Οκόν για τον επόμενο αγώνα στον Καναδά. Αυτό που μπορώ να πω είναι πως η συγκεκριμένη πρόταση εξετάζεται σοβαρά από τον διευθυντή της Alpine, Μπρούνο Φαμέν. Θα κάνει το καλύτερο για την ομάδα. Είναι έτοιμος να πάρει μια απόφαση που μπορεί να αφήσει εκτός δράσης τον Οκόν για έναν αγώνα για να δείξει πως πρέπει να υπάρχει πειθαρχία σε μία ομάδα. Η απόφαση όμως δεν έχει παρθεί. Υπήρξε συνάντηση μεταξύ των δύο, ο Οκόν απολογήθηκε. Για να δούμε τι θα γίνει...», είπε.

Σε περίπτωση που η Alpine δεν επιτρέψει στον Οκόν να πάρει μέρος στο GP Καναδά, υποψήφιοι αντικαταστάτες του είναι οι αναπληρωματικοί οδηγοί της ομάδας, Μικ Σουμάχερ και Τζακ Ντούχαν.

Ο Γερμανός είναι υποψήφιος για μία θέση το 2025, ωστόσο το τριήμερο του Καναδά έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Σουμάχερ συμμετέχει στο WEC με την Alpine και την Κυριακή 9 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η Test Day για τις 24 Ώρες Λε Μαν.

O Ντούχαν φαντάζει ως η πιθανότερη λύση παρά την έλλειψη εμπειρίας του. Πρόσφατα πραγματοποίησε δύο ημέρες δοκιμών με το μονοθέσιο του 2022 στην πίστα του Ζάντβορτ της Ολλανδίας.

