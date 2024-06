Ο Πέκο Μπανάια της Ducati Corse ήταν ο πρωταγωνιστής του πρώτου εκ των δύο αγώνων του MotoGP στο Μουτζέλο κατακτώντας μία σπουδαία νίκη.

Με εντυπωσιακό τρόπο που αλλάζει τα δεδομένα στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP εξελίχθηκε ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Ιταλίας. Σε μία ημέρα με ηλιόλουστες καιρικές συνθήκες, γεμάτες κερκίδες από φίλους των αγώνων ταχύτητας, οι κορυφαίοι αναβάτες του πλανήτη προσέφεραν εντυπωσιακό θέαμα.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ήταν αυτός που πρωταγωνίστησε και πήρε τη νίκη στους 11 γύρους του Αγώνα Σπριντ. Ο Ιταλός έκανε εξαιρετική εκκίνηση ανεβαίνοντας αμέσως στην πρωτοπορία, δεν κοίταξε ποτέ πίσω του και πήρε 12 υπερπολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα. Δεύτερος τερμάτισε ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing, o οποίος έδειξε θετικά σημάδια ταχύτητας, όμως δεν κατάφερε να απειλήσει τον Μπανάια για τη νίκη.

Τρίτος τερμάτισε ο Πέδρο Ακόστα της GasGas KTM. O νεαρός Ισπανός, ο οποίος το 2025 θα αγωνίζεται στην εργοστασιακή KTM, ήταν για μία ακόμη φορά εξαιρετικός και κατάφερε να πάρει ένα ακόμη εξαιρετικό αποτέλεσμα στο φετινό πρωτάθλημα. Ο άτυχος της ημέρας ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing, ο οποίος είχε πτώση στον 8ο γύρο του σπριντ κι έχασε πολύτιμους βαθμούς στη βαθμολογία αναβατών.

🥇 @Pecco63 takes his first #TissotSprint victory of 2024! 🥇



The Italian masters Mugello to grab an important win on home soil! 🏡#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/S5ymU8jESM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 1, 2024

Ο Αγώνας Σπριντ

Στην εκκίνηση, ο Μπανάια έκανε εξαιρετική εκκίνηση και πετάχτηκε στην 1η θέση. Πίσω του έστριψε δεύτερος στην πρώτη στροφή ο Ενέα Μπαστιανίνι, ενώ ο Μαρτίν έπεσε 3ος. Ο Μπίντερ έκανε μια απίθανη εκκίνηση και πετάχτηκε στην 4η θέση.

Ο Μαρτίν επιτέθηκε άμεσα και μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου προσπέρασε τον Μπαστιανίνι, ενώ ο Μ. Μάρκεθ πίεζε στον Μπίντερ για την 4η θέση. Ο Ισπανός κατάφερε να περάσει τον Νοτιοαφρικανό στη στροφή 1 του δεύτερου γύρου και ξεκίνησε κι αυτός το κυνήγι του πρωτοπόρου Μπανάια.

Πτώση είχαν οι Μιγκελ Ολιβέιρα και Φάμπιο Κουαρταραρό στη στροφή 10, με τους δύο αναβάτες να έχουν επαφή. Πτώση είχαμε και για τον Μπαστιανίνι στο ξεκίνημα του τρίτου γύρου.

Ο Μπαστιανίνι επιτέθηκε στον Μαρτίν στη στροφή 1, με τον Μαρτίν να αλλάζει γραμμή και να μπαίνει στην εσωτερική του. Ωστόσο οι δυο τους είχαν επαφή και ο αγώνας του Ιταλού έληξε άδοξα.

O Μπανάια ξεκίνησε να ανοίγει τη διαφορά από τους Μαρτίν και Μ. Μάρκεθ, οι οποίο έδιναν μάχη. Πίσω τους ήταν πλέον οι Ακόστα και Μορμπιντέλι και Μπίντερ, οι οποίοι προσπέρασαν τον Μπίντερ.

Στο ξεκίνημα του 6ου γύρου ο Μ. Μάρκεθ πήρε την εσωτερική του Μαρτίν και τον προσπέρασε στη στροφή 1 για τη 2η θέση. Την ίδια στιγμή οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν πως δεν θα έδιναν κάποια ποινή στον αναβάτη της Pramac Racing για την επαφή με τον Μπαστιανίνι.

Second time was the charm for @marcmarquez93 ✅



The Spaniard is up in 2nd, a little over a second off @PeccoBagnaia 👀#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/hHoMWxhGyQ June 1, 2024

Στον 8ο γύρο είχαμε το μεγάλο συμβάν του αγώνα. Ο Μαρτίν είχε πτώση κατά το φρενάρισμα στη στροφή 1 κι έδειξε πως δεν είναι άτρωτος στους Αγώνες Σπριντ του MotoGP. Αυτό προβίβασε τον Ακόστα στην 3η θέση, ο οποίος είχε πίσω του στο δευτερόλεπτο τον Μορμπιντέλι.

Στον 9ο από τους 11 γύρους ο Μπανάια είχε διαφορά οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου από τον Μ. Μάρκεθ ο οποίος πίεζε για να πάρει τη νίκη. Ο Ισπανός πίεζε πολύ διότι γνώριζε πως δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες για να κάνει το προσπέρασμα πάνω στον παγκόσμιο πρωταθλητή. Παρά την πίεση όμως, ο αναβάτης της Gresini Racing δεν μπορούσε να πλησιάσει αρκετά.

Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο ο Μπανάια ήταν 1 δευτερόλεπτο μπροστά από τον Μάρκεθ και το μόνο που έμενε να κάνει ήταν να τερματίσει τον αγώνα στην κορυφή. Πριν από μία εβδομάδα στην Καταλονία ο Ιταλός ήταν στην ίδια θέση, όμως είχε πτώση στον τελευταίο γύρο χάνοντας πολύτιμους βαθμούς.

Αυτή τη φορά ωστόσο δεν έκανε κανένα λάθος, οδήγησε εξαιρετικά και πήρε την πρώτη του νίκη σε Αγώνα Σπριντ στο 2024 και μάλιστα μπροστά στους συμπατριώτες του. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Μαρμ Μάρκεθ και μαζί με τον Μπανάια μείωσαν τη διαφορά από τον Μαρτίν στο πρωτάθλημα αναβατών. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Πέδρο Ακόστα της GasGas KTM, σε μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση.

Ακολούθησαν στη βαθμολογούμενη 9άδα οι: Μορμπιντέλι, Βινιάλες, Μπίντερ, Ντι Τζιαναντόνιο, Α. Μάρκεθ και Α. Εσπαργκαρό.

Το Grand Prix της Κυριακής, το «κυρίως» πιάτο του αγωνιστικού τριημέρου είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα Grand Prix Ιταλίας Αγώνας Σπριντ

Φωτογραφίες: MichelinMotorsport/X