To φετινό μονοθέσιο της Scuderia Ferrari για τη Formula 1 αντιμετωπίζει προβλήματα νεότητας και αυτό της έχει κοστίσει σημαντικά στη φετινή χρονιά.

Η Ferrari ξεκίνησε σεζόν του 2025 στη Formula 1 με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή, παρουσιάζοντας τη νέα SF-25. Το νέο κόκκινο μονοθέσιο ενσωματώνει σημαντικές τεχνικές αλλαγές και συμβολίζει μια νέα κατεύθυνση για την ομάδα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα δεν έχουν δικαιώσει τις προσδοκίες, αποκαλύπτοντας προκλήσεις που η ομάδα του Μαρανέλο πρέπει να ξεπεράσει.

Το Grand Prix της Κίνας έφερε στην επιφάνεια τις αδυναμίες της SF-25 μετά τον Αγώνα Σπριντ. Παρότι οι δύο οδηγοί της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, τερμάτισαν αρχικά στην πέμπτη και έκτη θέση, αποκλείστηκαν αργότερα λόγω διαφορετικών τεχνικών παραβάσεων. Αυτή η εξέλιξη έδειξε ότι η ομάδα δεν έχει ακόμα καταφέρει να βρει τη σταθερότητα και την ταχύτητα που υπάρχει και αναζητά λύσεις.

Η SF-25 σχεδιάστηκε με στόχο τη βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης και της διαχείρισης των ελαστικών. Η σημαντικότερη αλλαγή της σε σύγκριση με το 2024 είναι η νέα εμπρόσθια ανάρτηση τύπου pull-rod, που θεωρητικά θα έδινε στο μονοθέσιο καλύτερη σταθερότητα στις στροφές. Ωστόσο, φαίνεται πως η Ferrari δεν έχει βρει ακόμα τον σωστό τρόπο να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές της SF-25, κάτι το οποίο ευελπιστούν να γίνει σύντομα.

Ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, παραδέχτηκε ότι η Ferrari αντιμετωπίζει προκλήσεις, αλλά παρέμεινε αισιόδοξος για τη συνέχεια:

«Ξέραμε ότι πηγαίνουμε σε μια διαφορετική τεχνική κατεύθυνση και ότι θα υπήρχαν δυσκολίες. Η σεζόν είναι μεγάλη, και έχουμε τον χρόνο να δουλέψουμε και να βρούμε τις σωστές λύσεις», ανέφερε ο Γάλλος.

