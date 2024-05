Ο Πέκο Μπανάια της Ducati ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στη χρονομετρημένη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα του Μουτζέλο και δείχνει σε εξαιρετική φόρμα για το υπόλοιπο τριήμερο.

Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο συνεχίστηκε η αγωνιστική δράση του Grand Prix Ιταλίας, του όγδοου σταθμού του MotoGP στη σεζόν του 2024. Η διαδικασία ήταν κρίσιμη για τη συνέχεια του τριημέρου, καθώς έκρινε τα γκρουπ τα οποία θα πάρουν μέρος στα Q1 και Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Ταχύτερος αναβάτης της διαδικασίας των 60 λεπτών ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια της Ducati. O Ιταλός με έναν γρήγορο γύρο στα τελευταία λεπτά σημείωσε χρόνο 1:44,938 και πλησίασε αρκετά το απόλυτο ρεκόρ πίστας. Δεύτερος ήταν ο εντυπωσιακός Άλεξ Ρινς με την ακόμα πιο εντυπωσιακή Yamaha M1. O Ισπανός ήταν 0,273 δευτ. πίσω από τον Μπανάια κι έδειξε πως η ιαπωνική ομάδα έκανε βήματα προόδου μετά τις δύο ημέρες δοκιμών στο Μουτζέλο πριν από λίγες ημέρες.

Στην 3η θέση ήταν ο Πέδρο Ακόστα της GasGas KTM, με τον Ισπανό να έχει και πάλι πτώση. Αυτό ωστόσο δεν τον εμπόδισε από το να σημειώσει μια πολύ γρήγορη επίδοση. Στην 4η θέση ήταν ο επίσης φοβερός Μιγκέλ Ολιβέιρα της Trackhouse Racing και ξεπέρασε τον Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing, που ήταν 5ος.

O Ενέα Μπαστιανίνι έσωσε την ημέρα του με την 6η θέση στην κατάταξη, μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. O Ισπανός και πρωτοπόρος της βαθμολογίας είχε μια υποτονική Παρασκευή και η διαφορά του από τον Μπανάια είναι στα 0,467 δλ.

Ακολούθησε ο Άλεξ Μάρκεθ με τη δεύτερη μοτοσικλέτα της Gresini Racing, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι αναβάτες της Aprilia, Μάβερικ Βινιάλες και Αλέιξ Εσπαργκαρό. Εκτός αυτής ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος πήρε την 11η θέση και θα δώσει μάχη στο αυριανό Q1 με τους Μπραντ Μπίντερ και Τζακ Μίλερ για μια θέση στο Q2.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:10 ώρα Ελλάδος με το FP2. Ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές στις 11:50 ώρα Ελλάδος, ενώ ο Αγώνας Σπριντ είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα MotoGP Ιταλίας Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Φωτογραφίες: Michelinmotorsport/X