Ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP, στη μαγευτική πίστα του Μουτζέλο.

Η δράση στο Grand Prix Ιταλίας, έβδομο αγώνα του MotoGP στο 2024, ξεκίνησε με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στo Μουτζέλο. Η ηλιόλουστη πίστα υποδέχθηκε τους αναβάτες για τα πρώτα 45 λεπτά δράσης του τριημέρου.

Ταχύτερος αναβάτης μετά το FP1 στο Μουτζέλο ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia Racing. O Ισπανός αναβάτης με φρέσκο σετ ελαστικών στο τέλος της διαδικασίας σημείωσε το 1:46,140 και πήρε την 1η θέση για την ιταλική ομάδα. Πίσω του ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, o οποίος έδειξε να είναι πολύ ανταγωνιστικός και τελείωσε τη διαδικασία 0,188 δευτ. πίσω από τον Βινιάλες.

