Η ζημιά στο Μονακό αλλάζει τα πλάνα της αυστριακής ομάδας και αυτό ενδέχεται να της κοστίσει αρκετά στους επόμενους αγώνες της Formula 1.

Καθόλου καλά δεν είναι τα νέα για τη Red Bull Racing έπειτα από το Grand Prix Μονακό. Όχι μόνο εκτέθηκαν οι αδυναμίες της RB20, που περιόρισαν τον Μαξ Φερστάπεν στην 6η θέση, αλλά έφυγε από το Πριγκιπάτο με ένα κατεστραμμένο μονοθέσιο.

Ο Σέρχιο Πέρεζ είχε σφοδρό ατύχημα στον εναρκτήριο γύρο έπειτα από επαφή που είχε με τον Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas. Η RB20 του διαλύθηκε στις προστατευτικές μπαριέρες, με το κόστος επισκευών να αγγίζει τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Στη σημερινή Formula 1 οποιαδήποτε υλική ζημιά έχει σοβαρό αντίκτυπο στα οικονομικά των ομάδων. Αυτό συμβαίνει διότι είναι σε ισχύ το ανώτατο όριο δαπανών (budget cap), το οποίο ανέρχεται στα 135 εκατ. δολάρια και μέσα σε αυτό πρέπει να λειτουργούν και οι 10 ομάδες.

Το ατύχημα του Μεξικανού αναμένεται να κοστίσει σημαντικά στη Red Bull Racing εντός του 2024 και ενδεχομένως το 2025. Τα χρήματα που θα δαπανήσει για τις επισκευές και παραγωγή ανταλλακτικών θα μπορούσε να τα διαθέσει στην έρευνα και εξέλιξη αναβαθμίσεων για το μονοθέσιο τόσο της φετινής σεζόν όσο και της επόμενης. Δεν αποκλείεται οι «ταύροι» να βάλουν στο… ψυγείο ορισμένα πακέτα αναβαθμίσεων για να παραμείνουν εντός του budget cap.

The most important thing today is that we can all go home. It was a very serious and completely unnecessary accident from my point of view.

I also hope that every photograph that was in the area is ok.

It's a weekend to learn from and turn around as a team. Preparation for… pic.twitter.com/aeO2dLmYtX