Μία περιουσία θα κληθεί να πληρώσει η Red Bull Racing για να αποκαταστήσει τις ζημιές στο μονοθέσιο που διαλύθηκε στο ατύχημα του πρώτο γύρου στο Μονακό.

Στο Μονακό όλα είναι ακριβά, ακόμη και τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο Πριγκιπάτο. Καλύτερο παράδειγμα δεν είναι άλλο από την καραμπόλα στον εναρκτήριο γύρο του Grand Prix Μονακό, του όγδοου φετινού αγώνα της Formula 1.

Οι Σέρχιο Πέρεζ και Κέβιν Μάγκνουσεν είχαν επαφή με αποτέλεσμα το μονοθέσιο του Μεξικανού να βγει εκτός ελέγχου και να καταλήξει με φόρα στις προστατευτικές μπαριέρες. Σαν να μην έφτανε αυτό, χτύπησε άθελά του και τον διερχόμενο Νίκο Χούλκενμπεργκ, βγάζοντάς τον επίσης εκτός μάχης.

Το μονοθέσιο του Πέρεζ διαλύθηκε από τις συγκρούσεις που είχε με τις μπαριέρες και με τα μονοθέσια της Haas. Ο οδηγός της Red Bull Racing βγήκε αλώβητος από το κατεστραμμένο μονοθέσιό του, δείχνοντας για μία ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρουν.

The most important thing today is that we can all go home. It was a very serious and completely unnecessary accident from my point of view.

I also hope that every photograph that was in the area is ok.

It's a weekend to learn from and turn around as a team. Preparation for… pic.twitter.com/aeO2dLmYtX