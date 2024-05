Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 συνεχίζει να γράφει ιστορία παρά το γεγονός πως δεν έχει τα τελευταία χρόνια ανταγωνιστικό μονοθέσιο.

Από το 2022 έχουμε συνηθίσει τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing να «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στη Formula 1. O Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του με ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματά του να είναι οι 19 νίκες σε 22 αγώνες το 2023.

Αν κάποιος άλλος πέρα από τον Φερστάπεν μπορούσε να σπάσει ρεκόρ, αυτός είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Τα τελευταία χρόνια ο Βρετανός δεν έχει στα χέρια του ανταγωνιστικό μονοθέσιο, όμως αυτό δεν τον σταματάει από το να γράφει ιστορία.

Στο Grand Prix Μονακό, στο οποίο τερμάτισε στην 7η θέση, ο Χάμιλτον έθεσε δύο νέα ρεκόρ, ενώ ισοφάρισε ένα ακόμα. Στον 63ο από τους 78 γύρους στο Πριγκιπάτο, ο Χάμιλτον σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, τον οποίο κράτησε μέχρι το τέλος.

Ως αποτέλεσμα ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έφτασε τους 54 ταχύτερους γύρους στη Formula 1 με την ίδια ομάδα (Mercedes) ξεπερνώντας τον Μίκαελ Σουμάχερ ο οποίος μετρά 53 με τη Scuderia Ferrari. Ο Μαξ Φερστάπεν είναι στην 3η θέση της σχετικής λίστας με 32 ταχύτερους γύρους με τη Red Bull Racing.

Δεν ήταν μόνο αυτό το ρεκόρ που κατέρριψε ο Χάμιλτον. Ο Βρετανός έφτασε τις 17 σεζόν στη Formula 1 θέτοντας τουλάχιστον έναν ταχύτερο γύρο σε Grand Prix της Formula 1.

Επιπλέον ισοφάρισε το ρεκόρ του Μίκαελ Σουμάχερ με 15 συνεχόμενες σεζόν στις οποίες θέτει ταχύτερο γύρο σε Grand Prix. O Γερμανός οδηγός ξεκίνησε το σερί του από το 1992 και σταμάτησε στο 2006. Ο Βρετανός ξεκίνησε το ρεκόρ του το 2010 και το 2025, όταν θα οδηγεί για τη Ferrari, μπορεί να το καταρρίψει. Ο Χάμιλτον βρίσκεται στη Formula 1 από το 2007, όμως μόνο το 2009 δεν κατάφερε να θέσει ταχύτερο γύρο σε Grand Prix.

