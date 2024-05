Σαν Σήμερα: Η μέρα που ο Αλόνσο κατέκτησε το Μονακό (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Οι περιπλανήσεις μας στις χωμάτινες ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Ακρόπολις συνεχίζονται και σήμερα ταξιδεύουμε στο 1976. Στον κόσμο της Formula 1 θα ταξιδέψουμε στο Μονακό για τρεις αγώνες και μαθαίνουμε την τελευταία φορά που το grid απαρτιζόταν από 26 μονοθέσια. Το μενού μας έχει MotoGP αλλά και μια σπουδαία νίκη του Χουάν Πάμπλο Μοντόγια.



Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 28/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1976, ο Χάρι Κέλστρεμ κατέκτησε τη νίκη στο Ράλλυ Ακρόπολις με ένα Datsun Violet. Αυτή είναι η μοναδική του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Ο Σουηδός, ξεπέρασε για πάνω από 5 λεπτά μια Alpine-Renault A110, την οποία οδήγησε ο ντόπιος Τάσος «Siroco» Λιβιεράτος με συνοδηγό τον Μίλτο Ανδριόπουλο. Η τρίτη θέση του βάθρου καταλήφθηκε από ένα άλλο Datsun Violet, του Σέκαρ Μέτα.

Σαν σήμερα το 1989, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα κυριάρχησε στο GP Μεξικού με την McLaren, με τον Αλέν Προστ να εκκινεί λανθασμένα με τα μαλακά ελαστικά της Goodyear και να κατρακυλά στην κατάταξη. Ο Γάλλος «Καθηγητής» τελικά τερμάτισε στην 5η θέση, με τον Σένα να πλαισιώνεται στο βάθρο από τον Ρικάρντο Πατρέζε της Williams και τον Μικέλε Αλμπορέτο της Tyrrell.

Σαν σήμερα το 1995, ο Μίκαελ Σουμάχερ αξιοποίησε τη στρατηγική ενός pit stop έναντι των δύο του poleman, Ντέιμον Χιλ, και επικράτησε εμφατικά στο GP Μονακό, με τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ της Ferrari να κλείνει το βάθρο. Το συγκεκριμένο Grand Prix ήταν το τελευταίο στην ιστορία της ομάδας της Simtek. Έτσι, αυτή ήταν η τελευταία φορά μετά από πολλά χρόνια που το grid ενός αγώνα F1 απαρτίστηκε από 26 μονοθέσια.

Σαν σήμερα το 2000, ο διάσημος Χουάν Πάμπλο Μοντόγια έκανε επίδειξη δύναμης στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης και κατέκτησε την πρώτη από τις δύο νίκες του στο «Brickyard», όντας πρωτοπόρος σε συνολικά 167 γύρους. Επίσης, σε αυτό το event είδαμε για πρώτη φορά την εμφάνιση δύο γυναικών στα κόκπιτ: ο λόγος για τις Λιν Σεντ Τζέιμς και Σάρα Φίσερ, οι οποίες δυστυχώς εγκατέλειψαν πολύ νωρίς.

Final lap for Juan Montoya, who was the reigning "CART" champion and became the the start of the mass exodus back to the speedway for the team owners with Chip Ganassi being the first.



Either way, Juan dominated and won his first #indy500 here in 2000. pic.twitter.com/ymEkFq28VS