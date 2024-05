Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είπε την άποψή του για το πώς θα γίνουν καλύτεροι οι αγώνες της Formula 1 στο Πριγκιπάτο.

Το Grand Prix Μονακό απέδειξε για μία ακόμη φορά το πόσο δύσκολο είναι το προσπέρασμα για τους οδηγούς. Οι 10 πρώτοι της κατάταξης τερμάτισαν στις θέσεις από τις οποίες εκκίνησαν κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία.

Επιπλέον η εμφάνιση της κόκκινης σημαίας στον πρώτο γύρο του αγώνα επέτρεψε στην πλειονότητα των οδηγών να αλλάξει ελαστικά κατά τη διακοπή του. Έτσι, είχαν τη δυνατότητα να πάνε μέχρι το τέλος των 78 γύρων δίχως να κάνουν άλλη αλλαγή ελαστικών.

Στον κόσμο των social media υπήρξαν διάφοροι χαρακτηρισμοί σχετικά με την έλλειψη δράσης στο Grand Prix. Ο Λιούις Χάμιλτον ρωτήθηκε σχετικά με το πώς ο αγώνας στο Πριγκιπάτο μπορεί να γίνει πιο συναρπαστικός.

Ο Βρετανός της Mercedes-AMG, ο οποίος τερμάτισε 7ος, είπε την άποψή του σχετικά: «Μπορώ να φανταστώ γιατί οι θεατές αποκαλούσαν τον αγώνα βαρετό. Τα ελαστικά μπορούν να κάνουν ολόκληρο τον αγώνα στο Μονακό, οι γόμες ελαστικών είναι πάρα πολύ σκληρές. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κάνουμε πιο ενδιαφέροντα τον αγώνα. Ίσως αν κάνουμε υποχρεωτικά τα τρία pit-stop στον αγώνα τότε θα αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρον».

An encouraging weekend in Monaco.



Shout out to the team here and back at home. You make every step we take possible 🤜🤛 pic.twitter.com/cuL6bUvkKB