O αγώνας της Formula 1 στο Πριγκιπάτο του Μονακό θα μείνει στην ιστορία για κάτι που σημειώθηκε για πρώτη φορά στα χρονικά.

Το Grand Prix Μονακό του 2024 θα μείνει στη μνήμη μας, όχι για τις μάχες στην πίστα, τη στρατηγική των ομάδων ή το ατύχημα στον εναρκτήριο γύρο αλλά για τη νίκη του Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος «έσπασε» την κατάρα και κατάφερε να ανέβει για πρώτη φορά στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στον αγώνα της πατρίδας του.

Ο αγώνας στο Πριγκιπάτο θα μείνει στην ιστορία για ακόμα ένα γεγονός. Οι 10 πρώτοι της κατάταξης τερμάτισαν στις θέσεις από τις οποίες εκκίνησαν, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Στη Formula 1 έχουν πραγματοποιηθεί από το 1950 1.109 αγώνες και το γεγονός πως αυτό το ρεκόρ σημειώθηκε εν έτει 2024 στο Μονακό λέει πολλά για την τωρινή κατάσταση του σπορ.

