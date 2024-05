Ο σύμβουλος της Red Bull Racing δήλωσε ότι η Ferrari θα είναι η ομάδα που θα τους δυσκολέψει περισσότερο απ' όλους στο Grand Prix Μονακό.

Η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα της Formula 1 επιστρέφει το τριήμερο 24-26 Μαΐου με το ξεχωριστό Grand Prix Μονακό. Στους τελευταίους 2 αγώνες έχουμε δει σημαντικές αναβαθμίσεις από τη McLaren και τη Scuderia Ferrari, καθώς πλέον κοντράρουν στια ίσα την, μέχρι πρότινος ασταμάτητη, Red Bull Racing.

Η McLaren συγκεκριμένα στους τελευταίους δύο αγώνες, με πρωταγωνιστή τον Λάντο Νόρις, κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη μετά το Grand Prix της Μόντσα του 2021 αλλά και να πιέσει τον Μαξ Φερστάπεν μέχρι τον τελευταίο γύρο στο Grand Prix Εμίλια Ρομάνια, τερματίζοντας μόλις 0,7 δ. μετά από τον πρωταθλητή της F1. Η Ferrari επίσης βρίσκεται μέσα στο «παιχνίδι», καθώς στην Ίμολα έφερε πολλές αναβαθμίσεις στην ανανεωμένη πλέον SF-24, που θα έχουν καθοριστικό ρόλο στις κατατακτήριες δοκιμές του Πριγκιπάτου. Από τους τελευταίους 20 αγώνες στους στενούς δρόμους του Μονακό, στους 13 αυτοί που έχουν πάρει την pole position έχουν καταφέρει επίσης να ανέβουν και στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Όταν ο Χέλμουτ Μάρκο ρωτήθηκε ποια ομάδα θα είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη Red Bull στο τριήμερο του Μονακό, αυτός απάντησε την Ferrari, καθώς πιστέυει ότι η ιταλική ομάδα έχει καλύτερο ρυθμό στις κατατακτήριες δοκιμές. Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Πιστεύω ότι η Ferrari θα είναι μεγαλύτερη πρόκληση από την McLaren στο Μονακό διότι το παν εδώ είναι οι κατατακτήριες δοκιμές και η Ferrari είναι δυνατή σε αυτό το κομμάτι. Εμείς σίγουρα θα βάλουμε τα δυνατά μας».

Από την άλλη ο επικεφαλής της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ, όταν του έκαναν την ίδια ερώτηση απάντησε ότι πιστεύει πως η McLaren θα είναι η μεγαλύτερη δυσκολία στο GP του Μονακό λόγω του γρήγορου ρυθμού που έδειξε στην Ίμολα.

«Πιστεύω η McLaren. Έχουν πολύ γρήγορο μονοθέσιο αυτήν τη στιγμή. Ο Πιάστρι σε πολλές του αγώνα έδειχνε γρήγορος, καθώς και ο Λάντο ήταν πολύ γρήγορος ειδικά προς το τέλος του αγώνα. Και η Ferrari βέβαια θα είναι απειλή για εμάς, άρα είναι 4 μονοθέσια που πρέπει να ''προσέχουμε''», δήλωσε ο Βρετανός επικεφαλής.

