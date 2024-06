Η ιταλική ομάδα θέλει να αφήσει τον αγώνα της Formula 1 στο Μόντρεαλ πίσω της και να επικεντρωθεί στο μέλλον και στη βελτίωση του μονοθεσίου της.

Λένε πως η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση και αυτό ακριβώς θέλει να κάνει η Scuderia Ferrari, αρχής γενομένης από τον επόμενο αγώνα στην Ισπανία. Η ιταλική ομάδα είχε ένα κάκιστο τριήμερο στο Grand Prix Καναδά, στο οποίο εγκατέλειψαν και τα δύο της μονοθέσια.

Το αποτέλεσμα αυτό την πλήγωσε σημαντικά τόσο στο πρωτάθλημα οδηγών όσο και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, καθώς έχασε έδαφος σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ενόψει της συνέχειας της σεζόν, η Ferrari αλλάζει τα πλάνα της για να μειώσει τις απώλειες.

F1 photography is next level 👌 #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/rBDriPLHjN

Η ομάδα του Μαρανέλο είχε προγραμματίσει ένα πολύ μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων για το Grand Prix Μ. Βρετανίας το τριήμερο 5-7 Ιουλίου. Όπως αναφέρει το formu1a.uno, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια οι αναβαθμίσεις να έρθουν νωρίτερα και να «κουμπώσουν» στην SF-24 στο Grand Prix Ισπανίας.

Those rain shots always hit different 🌧️#CandianGP #F1 pic.twitter.com/wTMNkOpJkQ