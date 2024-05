Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται και αυτό το τριήμερο με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στο μαγευτικό Πριγκιπάτο του Μονακό.

Δίχως… ανάσα η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται με το Grand Prix Μονακό το τριήμερο 24-26 Μαΐου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο για έναν εκ των πιο ξεχωριστών αγώνων στο πρωτάθλημα. Φέτος, το Μονακό φιλοξενεί τον όγδοο αγώνα της σεζόν.

Οι αγώνες στο Μονακό ξεκίνησαν προπολεμικά και συγκεκριμένα το 1929, κάτι που δείχνει πως οι αγώνες είναι στο DNA του Πριγκιπάτου. Το πρώτο Grand Prix για τη Formula 1 έγινε το 1950 και από το 1955 έως το 2019 ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του αγωνιστικού προγράμματος.

