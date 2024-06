Ο οδηγός της Alpine Racing στη Formula 1 μίλησε για το όνειρο που έχει να πάρει μέρος στον θρυλικό αγώνα του WEC στο Λε Μαν.

Οι 24 Ώρες Λε Μαν έχουν συγκεντρώσει τα βλέμματα όλου του πλανήτη. Ο κορυφαίος αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού πραγματοποιείται αυτό το σαββατοκύριακο και πρόκειται για τον τέταρτο αγώνα του WEC στο 2024.

Εκεί βρέθηκε να παρακολουθήσει τη μάχη των 62 αγωνιστικών σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες ο οδηγός της Alpine στη Formula 1, Πιέρ Γκασλί. Ο Γάλλος ακολουθεί φανατικά τους αγώνες αντοχής και πήγε να στηρίξει τους οδηγούς της γαλλικής ομάδας, η οποία αγωνίζεται στην κατηγορία Hypercar.

The hilarity of #LeMans24 pre grid. While Pierre Gasly, who’s not racing, is interviewed, 2x overall winner Bamber, most recent WEC winner Ilott and most recent IndyCar champ Palou are in background. pic.twitter.com/EWC6uhQ7Lp